Sparta - Kladno 6:2 Extraliga má nový rekord v návštěvnosti v hale, Jágrova asistence Kladnu nestačila

Kladno se v Praze muselo obejít bez zraněných útočníků Valského a Stacha, místo kterého se do středu první formace k Jágrovi posunul Kanaďan O´Donnell. V sestavě Rytířů se naopak objevil forvard Bílek, jehož klub získal na hostování. Sparta zase poprvé od 1. kola, kdy po bitce s plzeňským Houdkem utrpěl otřes mozku, nasadila obránce Piskáčka.

Jako první sice ve 3. minuté zahrozili Rytíři, když Kaut při úniku ve vlastním oslabení sestřelil Sedláčkovi masku z hlavy, byla to ale Sparta, která šla o minutu později do vedení. Po Jágrově ztrátě kotouče v útočném pásmu vyrazil Godla střelu Říčky jen ke Kudrnovi, od jehož nohy puk putoval do branky. A protože rozhodčí u videa shledali, že nešlo o úmyslné kopnutí, gól platil.

Na startu druhé třetiny pak Forman při přesilové hře zakončil pohlednou kombinaci s Pechem a Růžičkou a Sparta vedla o dva góly. A za další minut měla už tříbrankový náskok, protože Řepík parádně trefil horní růžek nad Godlovou vyrážečkou.

Těsně před polovinou utkání poprvé slavilo i Kladno. Zikmund objel branku a našel mezírku mezi tyčkou a Sedláčkovým betonem. Jenže trvalo jen třináct vteřin a Sparta měla po trefě Buchteleho tříbrankový náskok zpátky.

Rytíři zareagovali posunutím Melky do elitního útoku místo O´Donnella a tento krok jim vyšel. I díky Jágrovi. Ten se totiž krásnou kličkou zbavil Růžičky, předložil puk právě Melkovi, jenž z mezikruží překonal Sedláčka.

Myšlenky Kladna na bodový zisk z O2 areny ale vzaly za své ve 44. minutě, kdy se před brankou rychle zorientoval Rousek a upravil na 5:2. Definitvní podobu výsledku pak dal v 51. minutě šestým sparťanským gólem Sukeľ.