Kladenská 68 po duelu ve vyprodané O2 areně: Bohužel už nejsem Jágr jako před dvaceti lety

Jak jste se po desetidenní reprezentační přestávce na ledě cítil?

Už začátkem týdne jsem říkal, že se necítím nic moc. To ale víceméně neřeším. Situace, které během zápasu vzniknou, si můžu uhrát, jak potřebuju. I když se necítím úplně dobře, v ofenzivním pásmu si to můžu udělat tak, jak potřebuju.

Vzpomněl jste si před zápasem, že v O2 areně budete hrát po dlouhých 1641 dnech? Že jste v ní naposledy nastoupil při své derniéře v národním týmu v zápase o bronz na MS 2015?

Neřešil jsem to. Snažil jsem se sám osobně do toho dostat, protože jsem věděl, že se necítím dobře. To člověk pozná na tréninkách. Chtěl jsem myslet sám na sebe, abych udržel víru v to, že se to může každým momentem otočit. Samozřejmě ale vím, že poslední zápas jsem v O2 areně odehrál na mistrovství světa v Praze.

Vnímal jste z fanoušků ve vyprodané O2 areně energii? Řada z nich dorazila na zápas hlavně kvůli vám, a když jste Melkovi připravil gól, diváci vám tleskali...

Samozřejmě jim za to vděčím, bohužel ale nejsem Jágr jako před dvaceti lety. To bychom se bavili úplně o něčem jiném. Sám sobě pořád věřím, musím si ale počkat na svoji šanci.

Hlavně v první polovině zápasu jste si oproti spoluhráčům z útoku zkracoval střídání. Z jakého důvodu?

Zaprvé jsme ve složení se Zikmundem a O´Donnellem hráli společně poprvé. Ani na tréninku jsme neměli šanci se sehrát, protože Áda (David Stach) se zranil v úterý. Navíc se člověk šetří na svoji situaci. Do té doby jsme neměli žádnou přesilovku, a když vím, že puk nemáme, je zbytečné se tam honit. Radši jdu střídat a počkám si na další střídání.

Jak moc byly absence útočníků Davida Stacha a Jakuba Valského citelné?

Nemáme tak široký kádr, takže když se něco takového stane, musíme jejich pozice slepit z hráčů, kteří nastupují na křídlech. Ale v pohodě, příště to bude úplně o něčem jiném.

Zhruba od poloviny utkání nahradil O´Donnela ve vaší formaci Melka. Cítil jste, že je potřeba udělat nějakou změnu?

To dělají trenéři. Do toho jim nezasahuju, hlavně ne během zápasu. Myslím, že na některé naše hráče také dolehla tíha okamžiku. Je ohromný rozdíl hrát minulé roky (v první lize) před 150 diváky a teď před sedmnácti tisíci. Musíme si tím projít. Ale nebojte se, v play off bude odveta!

Bylo na některých ze spoluhráčů poznat, že jsou překvapení z takového kotle ve vyprodané O2 areně?

Samozřejmě! Hráči, kteří hráli extraligu (Valský se Stachem) se nám před zápasem zranili, takže jsme tady měli akorát Bariho (Michala Barinku), který má zkušenosti. Když sečteš zápasy našich hráčů v extralize, nad stovku se podle nedostaneš. Když teda vynecháš mě.

Přesto to po gólu Melky 2:4 vypadalo, že jste se herně zvedli...

Chtěli jsme ukázat, jak to bude vypadat na Spartě, až tam budeme hrát příště. A hlavně jak to bude vypadat za čtrnáct dní na Kladně, kdy k nám Sparta přijede. Aby věděli, co je u nás čeká. (směje se).

Váš faul na Piskáčka v předposlední minutě vyplynul z celkového zklamání ze zápasu?

To ne. Chtěl jsem vypíchnout puk, akorát jsem se netrefil. To se stává. Hele, pojďme na tenhle zápas zapomenout. Na Spartě samozřejmě můžeš překvapit, protože si myslím, že se porazit dá. Příště budeme úplně jiné mužstvo. Sparta ale bude brát body nejenom nám. Hlavně si ale do dalších zápasů, které jsou pro nás klíčové, musíme přenést lepší formu. Do konce týdne hrajeme proti Zlínu a Olomouci, které jsou v tabulce kolem nás. Samozřejmě jsme na Spartě chtěli vyhrát, zároveň ale víme, že zápasy v pátek a neděli pro nás budou daleko důležitější.

O to víc, že Zlín ve středu dokázal doma porazit Kometu?

Děkuju za zprávu. Pozitivnější to ani být nemohlo. To je super tečka...