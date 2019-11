Porvat se s Jágrem? Proč ne..., mínil sparťanský symbol a bál se průvanu v peněžence

„Kluci mi mé čekání na dvoustý bod neustále připomínali a říkali 'dneska, dneska ho uděláš a dáš něco do kasy'. Myslím, že tím mě i trošku zbrzdili," smál se Forman, jenž proti Rytířům zaznamenal i asistenci, takže aktuálně má ve 409 extraligových zápasech 201 bodů za 75 branek a 126 asistencí.

Kombinace jubilejního dvoustého bodu a ceny pro nejlepšího hráče utkání v něm vzbuzovala obavy. Uvědomoval si totiž, že přijdou požadavky spoluhráčů o příspěvek do klubové kasy. „Budu to muset ještě nějak usmlouvat, protože tady létala slova jako desetitisíce a podobně. Prostě úplně nesmyslné částky. Říkal jsem, že dám dva tisíce, tak uvidíme, jestli mi to projde," obával se Forman.

Miroslav Forman ze Sparty oslavuje gól na 3:0 během utkání Tipsport extraligy s Kladnem.

Vlastimil Vacek, Právo

V závěrečné třetině souboje s Rytíři, který viděla rekordní návštěva sezony (17 220 diváků) se na ledě přiostřilo a došlo i na několik náznaků potyček. Do jedné z nich se s Jaromírem Jágrem přimotal i Forman. „Ale ani jsem se s ním nechytil. To spíš Dvořka (Tomáš Dvořák)," vybavoval si a uvažoval nad tím, jestli by byl schopen se s nejlepším českým hokejistou všech dob poprat.

„Všichni víme, co dokázal. Je to jeden z nejlepších hráčů historie, o tom se nemusíme bavit. Beru ho jako legendu, ale zároveň jako každého jiného hráče. Hraje stejnou ligu jako já. Myslím, že by k tomu nedošlo, ale kdyby ano, tak proč ne?" mínil Forman a měl radost za obránce Jana Piskáčka, který se do sestavy Sparty vrátil po dvou měsících a jednom dni.

Piskáček v prvním kole proti Plzni jel potrestat faul plzeňského obránce Houdka na Marka Kvapila, v bitce ale utrpěl otřes mozku. Původní zprávy přitom hovořily o absenci v horizontu dnů nebo týdnů.

„Čekal jsem, že to bude pauza jen na chvilku, bohužel se to táhlo a trvalo dva měsíce," posteskl si Piskáček, jenž v uplynulé sezoně nosil ve Spartě kapitánské céčko.

„Po otřesu mozku a poranění krku mě bolela hlava. Když už jsem si myslel, že je to dobré a vyjel jsem na led nebo nasedl na kolo, odpoledne jsem se pak doma sužoval v migrénách," vzpomíná Piskáček, který si nakonec v kalendáři zakroužkoval 13. listopad a zápas proti Kladnu jako datum návratu.

Obránce Sparty Jan Piskáček.

Vlastimil Vacek, Právo

„Těšil jsem se a přiznávám, že emoce jsem měl větší než obvykle. Nakonec to z mé strany proti Kladnu nebylo tak hrozný, jak jsem čekal," mínil Piskáček, jenž proti Kladnu odehrál necelých devět minut a byl u jednoho vstřeleného gólu Sparty.