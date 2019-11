Fanoušci Sparty zuří kvůli potlesku pro Jágra: Bylo to na zvracení!

Ještě nikdy nedorazilo na utkání české extraligy hrané v hale víc diváků než ve středu večer. Důvod byl prostý. Spousta lidí se přišla do O2 areny podívat na Jaromíra Jágra, jenž i v pokročilém věku na tuzemskou nejvyšší soutěž nejenže stačí, ale navíc patří ke klíčovým hráčům Rytířů.

Jágr je pro české hokejové fanoušky ikonou, a když se v závěru druhé třetiny báječnou kličkou zbavil Růžičky a naservíroval gól Antonínu Melkovi, aplaudovat mu začali i příznivci Sparty.

Těm skalním, většinou kotelníkům, se ale v ten moment začala vařit krev v žilách. „Každej sparťan, kterej při té ohlášené Jágrově asistenci zatleskal, by si měl stoupnout před zrcadlo a dát si pár přes držku," napsal v diskuzní fóru na stránce spartans.cz, kde příznivci Pražanů probírají nejen hokej, ale i fotbal, uživatel loupák.

Útočník Kladna Jaromír Jágr před zápasem na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Dneska se ukázalo v plný síle, že celá O2 arena je jedna velká cirkusárna, která přitahuje akorát fakt lidi, kterým je Sparta fakt někde. Že tam přijdou lidi v repre dresu s 68, budiž, to bylo vidět už dřív. Ale aby lidi tleskali asistenci na gól proti vlastnímu týmu, tak to už bylo na zvracení...," připojil se Gaspin.

„Jinak by si Jágr (při vší úctě k němu, a že u mě ji má v podstatě největší) měl uvědomit, že pokud sem přijede jako soupeř, tak prostě není pan nedotknutelnej," dodával.

Podobných reakcí je na diskuzním fóru většina. „Jágr je osobnost a lákadlo, to jo, ale zase ten cirkus okolo by se neměl přehánět. Ještě jednou to nejspíš budeme muset absolvovat v lednu a potom doufám, že buď Kladno sletí zpátky dolů, nebo Jágr vyhodnotí všechno pro a proti a po téhle sezoně to na ledě odpíská a půjde u nich na plnej úvazek do kanclu. Samozřejmě ho jako hráče uznávám, ale kdo chce tleskat a poskakovat a co všechno ještě při jeho akcích, tak ať si buď zajede na Kladno, nebo počká na nějakou exhibici Jágr teamu," myslí si diskutér s přezdívkou frafont.

„Ti, co měli na sobě dres Sparty a tleskali jisté 68 za asistenci při gólu proti Spartě? Mor na ně, ať dres odevzdaj a táhnou...," myslí si SpartaCorps.

Jaromír Jágr z Kladna a Jan Košťálek ze Sparty

Vlastimil Vacek, Právo

Našli se ale i tací, kteří na potlesku pro nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL nevidí nic špatného. „Jarda Jágr je fenomén a ještě dlouho bude. Mně naopak nevadí, že přišlo hodně čumilů, kteří ho chtěli vidět a třeba mu i zatleskali při jeho asistenci. A co, že na sobě měli dres Sparty? Nikomu jinýmu z Kladna netleskali a naopak se alespoň radovali i z gólů Sparty," soudí karlos.

„Za mě ať si sváteční diváci na Jágra klidně choděj, je to každého věc, za co peníze utratí a jestli si ty lístky koupí. Když uvedu příklad z druhého pohledu, kdyby jel letos dostihy Váňa, taky bych se asi šel jako sváteční divák podívat a bylo by mi jedno, co si o tom myslí skalní fanoušci v Chuchli, co i bez Váni chodí pravidelně," zmiňuje Vojta dostihovou legendu.