Zápisné? Z první výplaty mi nic nezbude, vtipkoval Hrachovina po úspěšné premiéře v extralize

„Je to vítězná premiéra, to znamená šťastná. Vyhráli jsme za tři body v dobrém zápase, co více si přát? Možná jen kdybych chytil ten gól, bylo by to ještě lepší. Ale zaplať pánbůh za tři body. Mám to za sebou," oddychl si Dominik Hrachovina.

Ve Finsku vyhrál dva tituly, v kazašské metropoli poznal i KHL a naposledy hrál ve Švýcarsku. Před prvním startem v české nejvyšší soutěži přesto cítil nervozitu.

Brankář Liberce Dominik Hrachovina v zápase s Litvínovem.

Radek Petrášek, ČTK

„Tréma byla. Když člověk hraje první zápas, ať už je to kdekoliv, tréma je vždy a byla tam i nyní. Jak však zápas šel, začal jsme si ho užívat a bylo to oukej," řekl 25letý gólman.

Českého vicemistra posílil v minulém týdnu a šanci dostal hned v prvním utkání, Justin Peters zůstal na střídačce. Hrachovina sice s Vervou inkasoval jako první, když ho ve 23. minutě překonal z levého kruhu střelou k protilehlé tyči Marek Baránek, ale Petr Jelínek a spol. utkání ještě v prostřední části třemi zásahy otočili. Stačily jim na to necelé čtyři minuty.

„Litvínov však kousal. Zlomil je podle mě gól na 2:1. Jsem rád, že jsme vyhráli, máme tři body a jedeme dál," liboval si Hrachovina.

Jan Ordoš z Liberce a brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Celkem si připsal 23 úspěšných zásahů. „Působil jistě, měl pár důležitých zákroků, premiéra se mu povedla," chválil posilu trenér Liberce Patrik Augusta. „Chytal dobře," ocenil ho i střelec jediné branky Litvínova Marek Baránek.

Důležitý zákrok zaznamenal ve 32. minutě za stavu 1:1, kdy s jistotou lapil střelu Martina Hanzla. „Trefil mě spíš do lapačky," poznamenal skromně. Liberecký kotel ho každopádně odměnil skandováním „Hrášek, Hrášek". „Nikdy jsem to v Česku ještě nezažil, je to moc pěkný, vážím si toho," těšilo ho přijetí v liberecké areně.

V souboji (zleva) Jakub Petružálek z Litvínova a Lukáš Derner z Liberce.

A kolik bude dělat zápisné? „Už mě to stálo hodně. Platí se za vstup do kabiny, za výhru jsem také vypsal nějaké prémie... Vypadá to, že z první výplaty mi nic nezbude..." vtipkoval Hrachovina po prvním utkání v české nejvyšší soutěži.