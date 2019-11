Bod proti Spartě? To je málo, zoufá si Hübl

V tabulce střelců v této sezoně máte na svém kontě po devatenácti kolech pět gólů. Lépe je na tom v klubovém hodnocení jen Richard Jarůšek, posila ze Sparty, se sedmi brankami. Právě proti Spartě jste se střelecky prosadil po osmi zápasech. Jste s tím spokojen?

Žádná pohoda být vůbec nemůže. Nacházíme se tam, kde jsme. Nějaký pátek už svoje kanadské bodování nesleduji. Pro mě je nejdůležitější vítězství.

Kam tedy směřuje aktuální snažení týmu?

Abychom se odrazili od spodku tabulky. Nic jiného nás nezajímá.

Jaké je vaše resumé souboje se Spartou?

Říká se, že každý bod je dobrý. Ale prohráli jsme 3:4 po prodloužení a v naší situaci potřebujeme bodovat naplno. Prostě bod je málo. Mrzí mě, že jsme v prodloužení nevyužili přesilovku na vítězný gól. Nesehráli jsme ji dobře. I ten případný druhý bod by byl solidní, ale nedosáhli jsme na něj. O to víc je škoda, že to nevyšlo. Drželi jsme krok a nebylo poznat, že hraje předposlední s prvním. Nesložili jsme zbraně, jenže jsme nevyhráli.

Na co se musíte zaměřit směrem k pátečnímu zápasu s Mladou Boleslaví?

Znovu na přesilovky. V Liberci jsme měli jen jednu. Proti Spartě víc a chtělo to častěji střílet. Věřím, že se zlepšíme a doufám, že nám to začne padat.