Zábranský se vrátil na střídačku Komety předčasně. Hráči si musí sáhnout do svědomí, tvrdí

Zvažoval jste i variantu, že budete hledat jiného trenéra?

Nikoli. Nebyl na to čas. Hrajeme hned další zápas a potřebujeme v něm bodovat.

Co kdyby Fiala sám neodstoupil?

I tak bychom to museli nějak řešit, protože utkání s Vary bylo otřesné. A v předchozích duelech jsme hráli super třeba jen 35 nebo 40 minut a poté přišly neskutečné blackouty. Asi bychom ale přistoupili jen k posílení realizačního týmu nebo k nějakým výměnám hráčů. Tím, že se Petr Fiala, jehož považuju za výborného a obrovsky pracovitého člověka, rozhodl takhle, bylo všechno jinak.

Čím si vysvětlujete kolapsy mužstva v poslední třetině v zápasech na Spartě či ve Vítkovicích?

To se snad ani vysvětlit nedá. Bylo by nekorektní tvrdit, že za ně může trenér. Když ztrácíme puky na útočné modré a dopouštíme se kiksů v obraně, tak s tím nic nenadělá ani Scotty Bowman. Najednou to byl úplně jiný tým než ještě třeba před třemi týdny. Mrzí mě, že se hrubek dopouštějí i zkušení borci. S některými jsem měl pohovor. Musí si sami kvůli tomu sáhnout do svědomí.

Jak jste vnímal Fialův výrok, že za ním hráči nestáli?

To je Petrův pocit. Já tvrdím, že hokejista, který obleče dres Komety, musí na ledě nechat úplně všechno. Jinak nemá v klubu co dělat.

Máte pořád chuť do trénování?

Jasně. Přes léto jsem si trochu odpočal a povedlo se mi v poslední době posunout o kus dál výstavbu nové multifunkční haly. Původně jsem sice předpokládal, že budu mít na střídačce dvouletou pauzu, ale když jsem viděl, že jsou fanoušci naštvaní a sponzoři nespokojení, musel jsem se vrátit dřív. Byla to moje povinnost. Pracovat pro Kometu mě pořád hrozně baví.

V Třinci asi čekáte výrazně zlepšený výkon, že?

Samozřejmě. Bude to strašně těžký zápas s mimořádně silným soupeřem, ale kde jinde bychom se měli nakopnout než na ledě mistra. (úsměv)

Chystáte změny ve složení útočných formací?

Trochu lajny proházím. A klukům jsem jasně řekl, že dohrávat zápasy budou jen ti nejlepší.

Libor Zábranský sleduje trénink svých svěřenců

Václav Šálek, ČTK

Tušíte, kdy se k týmu připojí Martin Erat a Američan Peter Mueller?

Martin se chystá pomalu začít trénovat, ale ještě ho čeká v USA jedno vyšetření. Záleží na něm, kdy se rozhodne naskočit do zápasů. Peter očekává v Denveru miminko a rehabilituje po zranění ramene. Do Česka by měl přicestovat začátkem prosince.

A jaká je v Kometě budoucnost brankáře Čiliaka, který momentálně pomáhá Zlínu?

Hostování mu vyprší na konci roku. To je ještě zadlouho, zatím to neřeším.