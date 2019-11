Byl jsem už dlouho na suchu, vykládal třinecký Stránský po čtyřech bodech proti Brnu

„Byl jsem už dlouho na suchu, bylo už třeba něco dát, jsem rád, že to tam spadlo. Ale důležité jsou tři body. Kometě se teď nedaří, přesto je to těžký protivník. Navíc se jim na střídačku vrátil Libor Zábranský. Věděli jsme, že na ně musíme vletět vyšlo nám to," popisoval Matěj Stránský skvělou první třetinu, kterou domácí vyhráli 3:1.

„Napadaly nám tam tři góly a pak už je to těžké dohánět. Hrajeme doma kvalitně do obrany, neměli to vůbec jednoduché. Zápas jsme kontrolovali, byli jsme lepší," vykládal Matěj Stránský.

Hráči Třince se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Čtyřbodový zápas prožil v extralize poprvé. „Už si ani nepamatuju, kdy se mi to povedlo. Asi to už bylo hodně dávno, možná v Americe na farmě," smál se Matěj Stránský, jenž se poprvé prosadil 58 vteřin po úvodní brance Ondřeje Kovařčíka poté, co bekhendovou střelou zakončil drzý průnik mezi dvojici brněnský beků Pyrochtu s Gulašim.

„V předchozích zápasech jsem to pořád tahal po rozích, tak jsem si řekl, že budu více přímočarý a dvakrát to vyšlo, byly z toho dva góly, protože můj druhý nájezd zakončil dorážkou Aron (Chmielewski). Takže pro mě super," svěřoval se starší bratr vítkovického Šimona Stránského.

Právě tým z Ostravy bude čtvrtým třineckým soupeřem v náročné sérii šesti utkání ve dvanácti dnech. „Je dobře, že většinu těch zápasů hrajeme doma a nemusíme moc cestovat. Je to náročný program. Navíc ve čtvrtek Vítkovice. Pro mě to bude hodně vyhrocený zápas. Jsem starší a nerad s bráchou prohrávám. Když jsme tam minule prohráli, dva dny jsem se s nikým nebavil. Ani s ním," přiznal Matěj Stránský. „Vyhráli jsme teď čtyři zápasy v řadě a budeme chtít využít toho, že hrajeme doma a táhnout to, dokud to půjde," řekl reprezentační útočník.