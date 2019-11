Na góly chudé derby rozhodla přesilovka. Cvičili jsme a tohle byl výsledek, připomněl střelec Gernát

„Přesilovky rozhodly, zatímco domácí proměnili ze dvou jednu, my jsme ze tří pokusů nedali gól žádný. Škoda. Kdybychom dali alespoň jeden, mohla to být remíza a třeba bychom zase šli do prodloužení, což nám v poslední době vyhovuje. Zatím nám ty přesilovky moc nejdou, ale je před námi ještě třičtvrtě sezony, takže věřím, že to zlepšíme," řekl vítkovický obránce Petr Šidlík.

Třinec naopak přesilovky v posledních utkáních znatelně vylepšil. Dal v nich pět gólů v posledních třech zápasech. „Trochu jsme si k tomu sedli s trenéry, i na tréninku jsme se jim věnovali. A můj gól byl výsledek toho, co jsme nacvičili," svěřoval se slovenský obránce Třince Gernát.

„Viděl jsem, že křídlo bylo při Erikovi Hrňovi a prostor zůstal otevřený. Snažil jsem se dostat co nejvíce k brance a vystřelit. Marci (Tomáš Marcinko) tam clonil a prošlo to kolem betonu. Důležitý gól, protože jsme měli velký tlak a byl to ten zlomový moment," mínil Gernát po pátém výhře Třince v řadě.

Střelec druhého gólu Třince Martin Gernát (vlevo) se raduje se spoluhráčem Matějem Stránským.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovický brankář Miroslav Svoboda si inkasované góly vyčítal. „Ten první gól byl laciný, takové bych neměl dostávat. Mám už něco za sebou a nebyla to střela, kterou bych nemohl chytit. Při druhé brance už jsme byli v oslabení unavení, protože nás celou dobu tlačili," popisoval Svoboda, jenž v třineckém dresu v ročníku 2014/2015 vstoupil do extraligy.

I proto jej těsná porážka na ledě Třince mrzela dvojnásob. „Strávil jsem v Třinci pěkných snad pět let. Mám tady spoustu známých, byl jsem tady od sedmnácti, to už se nevrátí. Bylo to krásné, měli jsme všechno, co jsme potřebovali, nastartovali kariéru. Bylo to nezapomenutelné období. Někteří kluci, třeba Ondra Kovařčík jsou tady pořád. Já se rozhodl odejít, ale kdo ví, třeba se někdy vrátím," pousmál se Svoboda.