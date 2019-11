Kometa promrhala náskok, vyhrála až v prodloužení. Dva body musíme vzít s pokorou, tvrdí autor hattricku Zaťovič

Triumf Komety zařídil hattrickem kapitán Martin Zaťovič. Všechny góly vstřelil v přesilovkách. „Bylo to hodně emotivní. Jsem trochu na rozpacích, protože jsme byli hodně blízko výhře už v základní hrací době. I dva body ale musíme vzít s pokorou. Konečně jsme zlomili tu škaredou sérii. Zaplaťpánbůh za to. Jsme hrozně rádi také kvůli fanouškům, kteří nás neúnavně podporovali," cení si. „Musíme ovšem pracovat s pokorou naplno dál," plánuje.

Prozradil, že Brňané na trénincích zapracovali především na defenzívě. „Myslím, že na naší hře začíná být vidět rukopis Libora Zábranského. On přesně ví, co chce, a my musíme jeho pokyny plnit. Udělali jsme první krok, věřím, že se budeme dál zlepšovat," očekává Zaťovič.

Brněnský asistent Kamil Pokorný ho pochválil. „Martin se zachoval jako správný kapitán, při gólech ukázal skvělou orientaci před soupeřovou brankou. Všechny branky jsme sice dali v přesilovkách, ale při plném počtu hráčů na ledě jsme byli lepším mužstvem. Vyhrát jsme si zasloužili," tvrdí.

Kometa, která nastoupila s notně přeskládanými útočnými formacemi, v úvodních dvou třetinách jasně dominovala, avšak v poslední dvacetiminutovce se Hradečtí výrazně zvedli.

V početní převaze nejprve snížili na 1:2 a po vyloučení domácího Hrušky si v závěru vynutili při power play v šesti proti čtyřem prodloužení. „V něm jsme se bohužel dopustili zbytečného faulu. To rozhodlo. Vzhledem k průběhu zápasu však musíme být i za bod rádi. Naše mužstvo ukázalo za nepříznivého stavu charakter," raduje se jeden z trenérů Mountfieldu Tomáš Martinec.

Na výkonu obou týmů bylo podle něj poznat, že se momentálně zdaleka nenacházejí v optimálním rozpoložení. „Hra byla rozháraná, ve hře bylo dost nervozity. Kometa si zpočátku pomohla dvěma využitými přesilovkami, avšak v závěrečné části začala až příliš brzy myslet na uhájení vedení. Díky naší zvýšené aktivitě se nakonec nevracíme s prázdnou," netají spokojenost.