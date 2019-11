Pardubice v hluboké krizi. Je to ubíjející, a navíc tu není řešení, přiznává Čáslava

Dvě třetiny byl za pardubického hrdinu. Vždyť právě Robert Kousal v Kladně úvodní gól hokejistů Dynama připravil a druhý sám vstřelil. Jenže Rytíři otočili skóre z 0:2 na konečných 3:2 a výrazně jim to usnadnil právě 29letý útočník Východočechů.

Z opěvovaného muže se nakonec Kousal stal smutným hrdinou. Navzdory tomu, že byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. Všechno totiž přebily dva jeho fauly ve třetí třetině. Naprosto zbytečné nedovolené zákroky... Nejprve podrážení, po kterém kladenský Strnad v přesilovce srovnal na 2:2, a pak vysoká hůl v útočné třetině do tváře Kehara, po níž ve hře 4 na 4 rozhodl o třech bodech pro domácí Austin.

„Byly to rozhodující chvíle zápasu. Takový hráč si to prostě musí pohlídat. Robert odehrál dobrý zápas, ale tyhle chyby nás stály body a vlastně celý zápas. Sice vyšly z přemíry snahy, ale to je jedno," zlobil se na účastníka dvou MS, který rozhovor po utkání odmítl, trenér Pardubic Radek Bělohlav.

Jeho tým už poněkolikáté ztratil dobře rozehraný zápas. Z posledních deseti duelů vyhrálo Dynamo jediný a zůstává upoutané na dně tabulky. „Kluci už mají v hlavách, jak opakovaně ztrácíme zápasy. Bojí se, že by snad mohli vyhrát," soudil kouč Pardubic, které už v Kladně hrály bez útočníka Hovorky, s nímž klub o víkendu ukončil smlouvu. „Měl špatný vliv na mužstvo, v pátek proti Zlínu došlo i na jeden incident. Jeho výkony neodpovídaly postavení, které v týmu měl. Chybět nám nebude," vysvětloval Bělohlav konec slovenského forvarda.

Pardubičtí fanoušci před zápasem na sociálních sítích vydali prohlášení, v němž uvádějí, že jsou znechuceni předváděnou hrou mužstva, a požadují po vedení mužstva takové kroky, které by úroveň hry pozvedly. Ať už jde o odvolání trenérů, či jiné způsoby.

Asistent trenéra Dynama Petr Čáslava o takovém vzkazu nevěděl. „Naše situace a postavení v tabulce je ubíjející a nedivím se fanouškům, že jsou naštvaní. Z naší situace je ale frustrovaný každý a všechny to štve. Chceme s tím něco udělat, ale prostě to nejde," prohlásil Čáslava.

„Už to trvá dlouho. Kdybych měl kouzelný prsten, tak s ním otočím. Řešení tu ale není, což je nejvíc ubíjející. Člověk neví, jak z toho zrovna teď ven. Musíme jít trénink od tréninku a zápas od zápasu a dostat se z toho sami. Nikdo jiný nám nepomůže," dodal současný asistent trenéra Dynama, který má jako hráč titul mistra světa z roku 2010.

To v kladenské kabině panovala zcela odlišná atmosféra. Mužstvo, které bylo před sezonou pasováno na jednoho z adeptů na sestup, má nyní na Dynamo náskok deseti bodů. „Z toho pohledu jsou pro nás tři body proti Pardubicím moc důležité. Pořád pomýšlíme na postup do předkola play off, takže soupeře pod námi bychom měli porážet," řekl útočník Rytířů Martin Réway, který sice na první gól v dresu Rytířů stále čeká, v neděli si ale připsal dvě asistence.