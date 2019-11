Seznamte se! Fanouškům Litvínova dochází trpělivost, co čekalo na hokejisty před kabinou?

Nejen fanouškům hokejových Pardubic dochází trpělivost s předváděnými výkony svého týmu, který se v extraligové tabulce krčí na poslední místě. Velká nespokojenost panuje i v táboře příznivců Litvínova, jenž je před Dynamem jen zásluhou lepšího skóre. V neděli, kdy Verva prohrála 2:6 v Hradci Králové a připsala si tak už pátý nezdar za sebou, vyslal litvínovský fanklub, který si říká Ropáci on Tour, hráčům jasný vzkaz.

Před litvínovskou kabinou fanoušci v neděli večer položili lopatu a krumpáč a na zeď k tomu nalepili papír s tímto sdělením. „My dneska na tribuně v Hradci rubali ze všech sil. A co vy?? Vaše nové náčiní, seznamte se prosím!"

Chemici za celou sezonu vyhráli jen pět duelů z jednadvaceti, posledního triumfu se dočkali první listopadový den na ledě Pardubic (4:3). Od té doby z pěti utkání uhráli jen jeden bod za domácí prohru v prodloužení se Spartou.

https://www.facebook.com/ropaciontour/posts/1404505786368384

„Při zápase v Hradci jsme předvedli maximální support. Kdo v Hradci byl, ví, že se fandilo bez ohledu na výsledek a jako bychom vedli extraligu. Přepli jsme na vyšší level, protože to přestává být sranda a začíná už opravdu jít o život. Teď jsou na řadě hráči, aby také přepli. Jinak se vzkaz fanoušků směrem k hráčům změní v realitu!" napsali poté Ropáci on Tour na svých facebookových stránkách.

„Vyzýváme tímto k maximálnímu supportu kotel i v (úterním) domácím utkání s Karlovými Vary. Pokud ani tehdy hráči neukáží jiný level a maximální bojovnost, která vždy Litvínov zdobila, pak zvážíme další kroky. Prozatím to ale zkusme alespoň takto po dobrém," stojí v prohlášení litvínovských fanklubáků.

Nespokojenosti příznivců s hrou mužstva rozumí i samotní hráči, kteří byli v pátek během domácího zápasu s Mladou Boleslaví (2:5) vypískáni.

„Mají na to právo, když se nevyhrává. Nebodujeme stabilně, takže fanoušci nemohou být spokojení, chápu je. Hrajeme pod tlakem a nelíbí se nám to. Byli bychom rádi, kdyby nás fanoušci podporovali a nepískali, ale není se čemu divit. Dá se to pochopit," uvědomuje si útočník Filip Helt.