Zlín otočil zápas v Třinci. Když to není 0:3 minutu před koncem, tak není co balit, míní obránce Ferenc

Bodově nejvydařenější utkání v extralize odehrál na ledě Třince zlínský obránce Jakub Ferenc. Na první a čtvrtý gól Zlína přihrál, druhý sám vstřelil a nemýlil se ani v rozhodujících nájezdech, ve kterých třineckého Kváču pokořil bekhendovým blafákem. „Nájezdy už jsem jel v Přerově a udělal jsem to stejné. Kváča mi zavřel lapačku, a protože jsem pravák, tak jsem to zkusil do bekhendu," popisoval Ferenc. Zlín si z ledu úřadujícího mistra odvezl dva body za výhru 5:4 v rozstřelu, přestože v polovině utkání prohrával po slepených gólech už 0:3.

Dlouho jste drželi bezbrankový stav, ale pak vám tam napadaly tři góly za 106 vteřin. Co se stalo?

Měli jsme tam výpadek, to se nám nesmí stávat, já sám jsem byl u všech tří gólů po sobě. Hodně nám pomohl první šťastný gól. Bavili jsme se s klukama, že nám stačí jedna branka a že to z nás spadne. A to se potvrdilo. Přestali jsme chvilku hrát, ale naštěstí jsme se do toho rychle dostali a stejně jak napadaly rychle ty góly jim, tak tam napadaly i nám a hrál se až do konce vyrovnaný zápas.

Tři minuty po prvním gólu, jste přidali další. Bylo vám v tu chvíli o hodně veseleji?

To už jsme zase věděli, že se s nimi dá hrát. Je super, že jsme to za stavu 0:3 nezabalili. Pořád, i když jsme prohrávali o tři góly, bylo půl zápasu do konce. To je dlouhá doba a stát se může cokoliv. A také se stalo. Když to není 0:3 minutu před koncem, tak není co balit.

Zajímavě jste zakončovali přesilovky. Oba první góly padly pár vteřin poté, co se vyloučený vrátil na led. Poprvé Kváču zaskočil střelou Sedláček, podruhé jste před brankářem puk tečoval. Byla to náhoda?

Ona ta přesilovka ještě doznívá, hrajete ji dvě minuty a třeba pět vteřin, než se ten kluk vrátí. Přece jen to je docela daleko ve druhé třetině. Ví, že už klepali na led, že jsou tři vteřiny do konce přesilovky. Podíval jsem se na kostku a stáhl se před branku a padlo to tam. Vyšlo nám to dobře.

Do utkání jste se vraceli vlastně třikrát. Prohrávali jste 0:3, pak 2:4, i v nájezdech jste byli pozadu a překlopili jste to až v páté sérii. Vydřené dva body?

Takový stíhací závod. Larry (asistent Martin Hamrlík) nám napsal takový motivační papír, že se nesmíme bát vyhrát. Tak jsme se nebáli a takto to dopadlo. Vyrovnali jsme, víc si věřili a bereme bod navíc.

V nájezdech jste ukázal hodně šikovné ruce. Umíte je?

Už jsem je jel v Přerově a udělal jsem to stejné. Zavřel mi lapačku, tak jsem to dal jako pravák do bekhendu. Nechci říct jako šikovný pravák, ale pravák do bekhendu prostě. Měl jsem nějaké body v zápase, tak jsem dostal nominaci, věřil si a jsem rád, že jsem ho proměnil.

Z deseti nájezdů padlo sedm gólů. To nebývá často k vidění. Čím to bylo?

Byl výborný led. Nevím, jestli můžu pochválit třinecké ledaře, ale chválím je. No a to se pak ty nájezdy dělají o dost jednodušeji.