Sedláček pustil jen bramboru. Asi je teď budu chytat na tréninku, usmál se gólman Sparty

„Brambora, no... Tohle na tréninku necvičíme, tak z toho byl gól," vtipkoval po výhře 3:1 brankář Sparty. „Ale ne, samozřejmě jsem to podcenil. Chtěl jsem to hned hrát a jak se to drbalo po ledě a já byl celým tělem natočený, že to rozehraju, tak jsem promáchl a přeskočilo mi to hokejku. Moje chyba. Tam musí jít hokejka a lapačka pod to, to se učí v žácích. Asi vezmeme na trénink pytel brambor a poletí na mě třicet brambor za sebou," vykládal Sedláček.

„Takový gól jsem nikdy v životě nevstřelil, fakt nikdy. Ani na tréninku. Jen jsem to tak v nouzi odhodil. Je to snad pětadvacátý zápas v sezoně a furt jsem byl bez gólu, takže jsem rád, že jsem ho dal. Aspoň nějaké plus," svěřil se jediný vítkovický střelec z posledních dvou utkání Trška.

Kuriozní moment ostravské diváky, kterých na lídra extraligové tabulky přišla jen necelá polovina z kapacity Ostravar Arény, pobavil. Nicméně náladu, jež byla po nedělní domácí porážce 0:5 s Plzní na bodu mrazu, snižující gól nezlepšil.

Obzvláště, když si Sparta za dvě minuty po trefě Roberta Říčky v přesilovce vzala dvoubrankový náskok zpět. „První třetinu jsme odehráli famózně, tam měli jen pár střel. Ve druhé jsme polevili a nějaké šance měli. Pak jsem je dostal trošku do hry já, ale okamžitě jsme to třetím gólem uzavřeli. Využitá přesilovka nám pomohla. Uklidnili jsme se a dohráli to. Kdyby byl ten můj kiks za stavu 1:1, nebo jsme kvůli tomu prohráli, bylo by to horší. Ale my jsme vlastně pořád vedli," popisoval Sedláček.

Vyloučení domácí tým brzdila. Především na začátku třetí dvaceminutovky, kdy nejprve Vítkovičtí snížili, pak šli ale třikrát v krátké době pykat za faul, což jejich snahu výrazně otupilo. „Bylo to na tresty 7:2 pro nás. To je strašně moc. Stojí nás to pak hodně sil," připomněl Trška.

„Ta vyloučení mě štvou," přiznal trenér Vítkovic Jakub Petr, který v den utkání oslavil 45. narozeniny. „Kromě toho, že jsme prohráli to byl ale skvělý den. Přijela mi popřát Sparta s tímhle mančaftem, co má. Co více i přát. Asi poprvé v životě jsem na své narozeniny prohrál, ale kluci to odmakali, šli na krev. Nemůžu jim nic vyčíst," řekl Petr.