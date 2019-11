Trenér Petr křičící fandy nevyslyší, lavičku Vítkovic neopustí. Přece tam teď nehodím vidle, říká

A výsledek? Generální manažer a trenér Jakub Petr pokračuje. „Máme od majitele důvěru i nadále. Jsem rád, protože když slyšíte ty mladé kluky, tak to nejde opustit. Budu za mužstvem stát i dál," prohlásil Petr.

Skandování fanoušků, aby odstoupil, vyslyšet nehodlá. „Vůbec mi to nepřišlo do hlavy. Nejsem ten, kdo to zabalí, vezme odstupné, počká do konce sezony, co se objeví a udělá si hezké Vánoce. Ve Vítkovicích jsem dlouho. Zažil jsem tady parádní i ty hořké chvilky, jako je tato. Diváci křičí a křičeli na mnohem zkušenější trenéry ve všech druzích sportů. Zaplatili si a mají na to právo," řekl Petr.

Vítkovický kouč věří, že tým dokáže zvednout. „Kdo jiný by měl tu energii mít, než hlavní trenér a kolegové kolem mě. V každé práci jsou chvíle, kdy si myslíte, že je nejlepší na světě, anebo, že stojí za h...o. Od koho by měli hráči cítit podporu, když ne ode mne. Bolka dával góly v závěru do rozhozené obrany a já jsem se díval klukům do tváře a viděl, jak je to štve," uvedl Petr.

Zatímco fanoušci nad ním už zlomili hůl, v kabině cítí Petr podporu. „Fanda neví, jak se tenhle tým tvořil, jen nám od začátku nikdo nevěří. Když taháte do týmu kluky přes celou republiku, tak tam teď přece nehodím vidle. Nemám proč něco zdůvodňovat těm fandům, co křičí. Ti kluci mají velký potenciál do budoucna. Jen jim to momentálně nejde, jak by si představovali," řekl Petr.

Kapitán týmu Jan Výtisk vidí problém především na ledě. „Trenéři na ledě nejsou. Není to o nich, ale o nás hráčích, abychom si uvědomili, že musíme hrát šedesát minut," zastal se Výtisk trenérského Jakuba Petra a Pavlem Trnkou.

„Vždycky je to tak, že když my plníme, co máme a nemáme naše výpadky, hrajeme perfektně a můžeme hrát s každým. Jsem rád, že trenéři mají chuť pokračovat. Do Litvínova jedeme celý mančaft tak, jak je a věřím, že vyhrajeme. Musíme si pomoct sami, nikdo jiný nám nepomůže. S tím musíme jít do nedělního zápasu," upozornil Výtisk.