Pardubice - Plzeň 4:3 PP Pardubice uspěly po pěti prohrách

Pardubický klub jen několik hodin před zápasem propustil kvůli špatným výsledkům sportovního manažera Jaromíra Kverku. Nespokojenost dávali hlasitě najevo také fanoušci Dynama, kteří od začátku utkání soustavnými pokřiky žádali konec trenérů i ostatních funkcionářů.

Přesto začaly Pardubice zápas lépe než favorizovaný soupeř. Knotek při přečíslení dvou proti jednomu pálil jen do Frodlovy lapačky a Mikušova střela od modré čáry cinkla do břevna. Ve 13. minutě se už domácí tým dostal do vedení, když unikající Machala mířil přesně mezi betony brankáře. Diváci po gólu zasypali led plyšáky, které klub věnuje dětem v dětských domovech.

Jan Mandát z Pardubic s plyšáky pro dětské domovy při utkání s Plzní.

Josef Vostárek, ČTK

Hosté po krátké pauze zabrali a hned byl v dobré šanci Kodýtek. Blíže ke gólu ale mělo opět Dynamo, když Kusý v přesilovce pálil do tyče. Plzeňští hráči se postupně probrali z letargie a soupeře začali přehrávat, jenže do velkých šancí se přes tuhou obranu nedostávali. A když už se před Kacetlem zjevil Kracík, tak ideální chvíli ke střele promeškal.

Dynamo spoléhalo na protiútoky a v nich bylo velmi nebezpečné. Obráncům znovu pláchl Machala, ovšem tentokrát mířil vedle. Harju po slalomu trefil pouze Frodlův beton. Po polovině zápasu jistého Kacetla vyděsila střela Kodýtka do tyče a chvíli poté domácí gólman zlikvidoval velkou možnost Kantnera. Gól tak znovu padl na druhé straně, když Zdráhalovu střelu v přesilovce tečoval do sítě Mikuš. Další takřka jistou branku sebral Kusému lapačkou brankář Frodl.

Střeleckou nemohoucnost prolomila Plzeň ve 42. minutě. Straka se dostal po křídle až do zakončení a v pádu poslal puk do branky. Poté si slabší chvíli vybral gólman Kacetl, když propustil lehkou střelu Vráblíka od modré čáry. Od dalšího gólu uchránila Pardubice po střele Eberleho v oslabení tyčka. Obrat Plzně tak dokonal až při přesilovce ve 47. minutě Moravčík, který se prosadil také ranou z dálky.

Pardubice podobně jako v minulých zápasech přišly o nadějné vedení a třetí gól soupeře je srazil k zemi. Až v poslední minutě třetí třetiny dokázalo Dynamo při hře bez brankáře svého soka zatlačit a Holland poslal zápas do prodloužení. Po 21 vteřinách ranou zápěstím rozhodl Mikuš.