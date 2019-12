Kladno bez Jágra odpadlo v Brně až v závěru. Možná jsem utkání rozhodl, kaje se trenér Čermák

Hokejisté Kladna dorazili k extraligovému duelu do Brna ke zklamání napěchované arény bez své zraněné hvězdy Jaromíra Jágra, ale přesto vstřelili vedoucí gól, a i pak byli dlouho Kometě herně vyrovnaným soupeřem. Oslabení Rytíři však nezvládli závěr a nakonec 1:4 padli.

Nováček nejvyšší soutěže postrádal také další marody Zikmunda, Réwaye, Valského či brankáře Godlu. „Hlavně Jarda Jágr nám samozřejmě chyběl. Je silný na puku a uklidnil by nás. Na našem výkonu se dalo asi poznat, že postrádáme několik opor," připouští autor vedoucí trefy Rytířů Tomáš Redlich. „Bylo ovšem na nás ostatních, abychom se semkli a předvedli se. Docela se nám to dařilo. Nebýt druhé třetiny, v níž nás Kometa přehrávala, a několika zpackaných závěrečných minut, měl bych ze zápasu docela dobrý pocit," prozrazuje.

Za nemocného Godlu, který se potýká s virózou, zaskočil v kladenské brance Lukáš Cikánek, jenž chytal v extralize po více než dvou měsících. „Nebylo to pro mě snadné, ale mám už nějaký věk, abych se s tím vyrovnal. Drželi jsme se, o dobrý výsledek jsme bojovali až do posledních chvil. Škoda, že se nám nepovedlo urvat aspoň bodík," lituje.

Brankář Kladna Lukáš Cikánek při utkání v Brně.

Václav Šálek, ČTK

Klíčový třetí gól inkasoval Cikánek pouhých pět minut před koncem, kdy Kladno hrálo v oslabení za nesportovní chování střídačky. „To byla moje chyba. Neudržel jsem nervy na uzdě a vyjel jsem slovně po čárovém rozhodčím. Možná jsem tím utkání rozhodl," kaje se jeden z trenérů Rytířů Vladimír Čermák. Vyjádřil se i k Jágrovu zdravotnímu stavu. „Od pátku, kdy si v zápase se Spartou poranil třísla, netrénoval. Uvidíme, jak to s ním bude dál," přemítá.

Brňané prý Jágrův start v kabině neřešili. „Určitě to byla škoda pro fanoušky, s ním by mělo utkání mnohem větší náboj. Naší prvotní starostí je ovšem sbírat body. Díky výraznému zlepšení od druhé třetiny jsme získali všechny tři, avšak snadné jsme to rozhodně neměli," tvrdí útočník Komety Tomáš Plekanec, který na jaře pomohl Kladnu vybojovat extraligu.

Obdobného názoru je i zkušený brněnský bek Ondřej Němec. „Od pátku se dalo tušit, že Jaromír nenastoupí. My jsme to brali tak, že nehrajeme proti Džegrovi, ale proti Kladnu, které bylo hodně nepříjemné. Kdybychom ovšem proměňovali šance, nemuseli jsme se o výhru strachovat až skoro do konce," míní.

Brankář Brna Karel Vejmelka inkasuje gól od Kladna.

Václav Šálek, ČTK

Kometa po návratu šéfa klubu Libora Zábranského uspěla i ve třetím domácím duelu v řadě. „Od druhé třetiny jsme zápas kontrolovali, naše hra se už hodně blížila našim představám. Jen jsme měli dát víc gólů a dohrát utkání v klidu," uvítal by Němec.