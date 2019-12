Záhada! Jágr promluvil o zranění: Něco ruplo

Otazníky zůstávají i poté, co Jaromír Jágr poprvé promluvil o svém zranění, které utrpěl v pátečním souboji se sparťanem Adamem Poláškem. „Něco mi tam ruplo, nevím, co to je a ani jak dlouho bude trvat léčení,“ uvedla kladenská hokejová ikona pro isport.cz.

Pro sedmačtyřicetiletého útočníka a majitele Rytířů to byl v pátečním utkání krutý okamžik. Ve 27. minutě se ocitl před obráncem Pražanů Adamem Poláškem a šel k zemi. S bolestivou grimasou pak mířil na střídačku. Zkoušel se vrátit. Leč marně. Dlouho nepromluvil. Záhada ovšem trvá, i když už se sám vyjádřil. Jasné je jen to, že původní úvahy o poranění levého třísla, s nímž měl během kariéry opakovaně problémy, vzaly za své. Co přesně číslo 68 trápí, stále není jasné. Nebo to zůstává jen v Jágrově mysli.

Právě třísla zmiňovali Kladenští po nedělní prohře v Brně. „Tříslo to každopádně není. Ale nevím, co to je," namítl sám Jágr pro isport.cz.

Že by hrál v Brně, nepřipadalo podle něj do úvahy. „Kdybych jen trochu mohl, v pátek jsem to se Spartou dohrál a pak vyrazil v neděli do Brna," pravil.

Co se vlastně z jeho pohledu stalo v klíčovém momentu? „Jak jsem v souboji padnul na kolena, ucítil jsem křupnutí a bolest v určité oblasti," zůstal nekonkrétní.

Nejbližší zápas Kladno hraje 6. prosince s Mladou Boleslaví.