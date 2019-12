Štencel jde do Vítkovic. Je to rozumné řešení pro všechny strany, tvrdí šéf Komety Zábranský

Obránce Jan Štencel přestupuje z Komety Brno do Vítkovic, kde v minulosti s extraligovým hokejem začínal. „Honza by nedostal u nás tolik prostoru, kolik by si ofenzivní bek jeho typu zasloužil. Je to dáno i tím, jak skvěle do mužstva zapadl talentovaný Svozil. A taky přišel do obrany Američan Glover, který na trénincích vypadá velmi dobře. Myslím, že jsme našli rozumné řešení pro všechny strany," tvrdí šéf a hlavní kouč hokejistů Komety Libor Zábranský.