Špatné zprávy pro Spartu! Návrat jednoho z lídrů se odkládá, na několik týdnů navíc přišla o kapitána

Nejen o aktualitách ze sparťanské kabiny se německý kouč rozpovídal na čtvrtečním setkání s novináři. O čem dalším čtyřiapadesátiletý rodák z Kolína nad Rýnem hovořil?

O zdravotním stavu Marka Kvapila, jenž si v září v 1. extraligovém kole utrhnul prsní sval a od té doby nehrál, přestože první zprávy hovořily o dvou až tříměsíční pauze

Jeho návrat se blíží, pořád je mu ale na míle vzdálen. Nemáme žádný časový plán, kdy by se mohl vrátit. Sice už trénuje, ale ne na ledě. K tomu by mohlo dojít příští týden během reprezentační přestávky. Až se Kvapi vrátí, bude to pro něj jako kdyby začínala sezona. Bude to nový start a on to ví, není naivní hráč. Ale musíme být trpěliví. Jeho návrat je pořád vzdálen několik týdnů. Každopádně se ale těšíme, až bude zpátky. Je to rozdílový hráč.

Marek Kvapil.

O kapitánovi Michalu Řepíkovi, který poslední dva zápasy nehrál kvůli poraněnému malíčku na ruce

Bude mimo několik týdnů, bohužel to není jen otázka pár dnů.

Michal Řepík

O tom, co stojí za bilancí 18 výher z posledních 19 duelů

Musím hráče ocenit za to, že našli cestu, jak vyhrávat i ty těsné zápasy. Pro mě je ale ze všeho nejdůležitější, že jsem konzistentní a máme v každém utkání šanci, abychom byli úspěšní. Někdy jsme třeba nebyli tak dobří v ofenzivě, zase jsme ale hráli dobře defenzivně. A jindy tomu zase byli naopak. Za to jsem vážně šťastný, mám z toho radost.

O aspektech hry, v nichž vidí prostor ke zlepšení

Nemyslím, že bychom měli nějaký zásadní problém, který bych vypíchl, ale určitě je hodně těch menších, na nichž chceme pracovat. Ať už jsou to přesilovky nebo počet střel soupeřů na naši branku. Samozřejmě můžeme být ještě lepší. Pokračujeme ve stejném nastavením, ve stejném způsobu myšlení. Pořád hledáme, co můžeme zlepšit. Nekoukáme na tabulku, jestli jsme první, druzí, nebo pátí. Byly určitě i zápasy, v nichž jsme sice uspěli, ale zase až tak dobře jsme je neodehráli.

Hráči Sparty se radují z gólu proti Vítkovicím.

O případném návratu obránce Tomáše Pavelky z hostování v Litvínově

Je to i na rozhodnutí našeho managementu. Myslím, že do play off potřebujete jít s devíti beky. Hrajete obden, čekají vás náročné série, a pokud chceme dojít daleko, potřebujete široký kádr. Tomáš hraje v Litvínově dobře, dostává velký prostor na ledě a jsou s ním spokojení. V současné situaci je pro něj lepší hrát za Litvínov než u nás vysedávat na tribuně.

O možném návratu obránce Marka Ďalogy, který kvůli touze vrátit se do ciziny před necelým měsícem ve Spartě skončil, dosud si ale nové angažmá nenašel

Doufám, že se v určitý moment rozhodne vrátí. Teď čeká na jinou nabídku, ale já bych ho měl velmi rád zpátky. O tom není pochyb.

Obránce Marek Ďaloga ve Spartě skončil. Vrátí se do ní?

O poměrně pravidelném točení brankářů Matěje Machovského a Jakuba Sedláčka

Hodně s nimi pracuje Petr Přikryl (trenér brankářů) a odvádí skvělou práci. Kluci se střídají a oba chytají opravdu dobře. Nepamatuju, že bych byl někdy jako trenér v takové situaci, že by spolu dva brankáři v týmu takhle spolupracovali. Obvykle máte danou jedničku a jednoho dalšího, který mu kryje záda. Ale funguje to a vážně nám to pomáhá.

O tom, jestli chce pro play off určit gólmanskou jedničku

Nechci. Chceme hlavně herně růst a pořád se zlepšovat. To je mnohem důležitější než hledat jedničku pro play off.

Brankář Sparty Jakub Sedláček.

O skandálech trenérů, které nyní vyplouvají na povrch v NHL. Bill Peters kvůli rasismu skončil v Calgary, asistent v Chicagu Marc Crawford byl dočasně odsunut od týmu kvůli několik let starému kopání do hráčů. Někdejší hvězdy Detroitu si zase stěžovaly na chování tehdejšího kouče Red Wings Mikea Babcocka

Je to o nějakém přirozeném respektu. Lidé vidí jen to, co se odehrává na ledě. I nejlepší hráč světa dá někdy špatnou nahrávku. A když dáte dvě špatné nahrávky, neznamená to, že jste špatný hráč. Jsou trenéři džentlmeni a pak ti, kteří vládnou tvrdou rukou a jsou vážně tvrdí a nepříjemní. Doufám, že už nebudou přibývat další podobné případy.

O tom, jestli je od hráčů fér vytahovat na veřejnost věci, ke kterým došlo třeba před deseti lety

Svět se hodně změnil, lidé jsou nyní citlivější a většinou se k sobě chovají lépe než před dvaceti lety. Určitě se dnes mluví a jedná s hráči jinak než v minulosti. Myslím si ale, že pro něco, jako je rasismus, není omluva nikdy. Je hrozně důležité, abyste si jako trenér uvědomili, jakého hráče zrovna pucujete. Někoho můžete zkritizovat v šatně přede všemi a vezme to. U jiného hráče zase víte, že v takovém případě by psychicky složil. Nejdůležitější ze všeho ale je oddělit od sebe dvě věci: výkon daného hráče a to, že hráč je taky člověk a má charakter. Kouče, kteří to dokázali oddělit, jsem jako hráč opravdu respektoval. Pokud ale začnete hráči po dvou špatných přihrávkách říkat, že je špatný člověk, to je špatná cesta. To pak už ve vztahu trenér-hráč není cesta zpátky. Podle mě stejně dobrého kouče dělají dobří hráči.

O trenérské legendě Scottym Bowmanovi, jedenáctinásobném vítězi Stanley Cupu, který ho vedl čtyři roky v Detroitu

Nikdy jsme spolu nemluvili o hokeji, se mnou vždycky mluvil jen o psech (směje se). Spoluhráč Nicklas Lidström mi říkal: ´O čem vy se pořád bavíte? Se mnou za poslední tři roky nepromluvil více než pět slov.´

O kouči Marku Crawfordovi, jenž Colorado i s Kruppem v sestavě dovedl v roce 2006 ke Stanley Cupu. Nyní byl Crawford dočasně zbaven funkce asistenta trenéra v Chicagu, neboť měl před třinácti lety kopat do svých svěřenců při angažmá v Los Angeles

V Coloradu byl vůči mně vždycky úžasný, ale co jsem tak slyšel, tak se změnil.

O současném trenérovi Floridy Joelu Quennevilleovi, který byl asistentem Crawforda, když Krupp pod jejich vedením získal s Coloradem Stanleyův pohár

Neskutečný chlap, zůstává furt při zemi... Nikdy byste do něho neřekli, že jde o trenéra v NHL.

O trenérovi Johnu Van Boxmeeru, který ho vedl v sezoně 1986/87 na farmě Buffala v Rochesteru předtím, než Krupp naplno prorazil v NHL

Ten mi dával kapky! Ale šlo o sedm měsíců, které mi pak daly strašně moc. Sám mi říkal, že až se mnou bude hotovej, tak další trenéři v mé kariéře už pro mě budou jen takovou šlehačkou na dortu. Když se teď potkáme, smějeme se tomu. Boxy mi vážně nakládal, jenže mě tím skvěle připravil na NHL.