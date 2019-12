Tři zápasy a pak nic? Snažím se dokázat, že to tak není, říká Jarůšek o svých gólech

Čtyři góly z posledních čtyř zápasů a celková bilance dvanácti branek posunuly litvínovského útočníka Richarda Jarůška do popředí tabulky střelců hokejové extraligy. Výše v této statistice figurují jen neudržitelný plzeňský kanonýr Gulaš (23 gólů), brněnský Zaťovič (15) a Tybor z Pardubic (13). Jarůšek si udržuje stabilní formu a věří, že na ni naváže i po reprezentační přestávce. „Postupně jsme se zlepšili, ale ještě to není maximum,“ říká zkušený forvard k dosavadnímu snažení Litvínova.

Byť litvínovské mužstvo v extralize nijak neoslňuje, zdá se, že vám osobně zdejší angažmá po hokejové stránce svědčí. V čem prožíváte změnu?

Mohu to brát i jako jakýsi restart kariéry. V minulé sezoně jsem v pražské Spartě moc nenastupoval, a to se člověk nemůže ukázat. Do Litvínova jsem přišel s tím, že budu hrát svůj hokej, a snažím se o to, co mě dříve zdobilo. Když z toho rezultují góly, tak jsem samozřejmě rád za herní i střeleckou formu. Jestli plním, co se ode mne očekává, nebo ne, musí zhodnotit někdo jiný.

Jaké je tedy vaše současné krédo?

Jít do každého zápasu naplno. Jsou utkání, kdy nemáte svůj den a nic vám tam nepadne. To mívají i větší hráči, než jsem já, třeba i v NHL. Ale chci týmu pomoci góly, nebo je i připravovat, a držet si nějakou laťku výkonnosti. Dřív kolovalo, že zahraji tři zápasy, a pak nic. Snažím se dokazovat, že to tak není.

Zleva Richard Jarůšek z Litvínova, brankář Karlových Varů Jan Bednář, který inkasuje gól, Dávid Gríger a Tomáš Pavelka.

Ondřej Hájek, ČTK

Z posledních tří kol nastřádal Litvínov šest bodů. Čemu zlepšení přisuzujete?

Záleželo jen na nás, kdy začneme víc makat a přistupovat k tomu lépe. Nový trenér pan Kýhos nám dodal svoje poznatky, které se pokoušíme co nejlépe přenést na led. Každý děláme chyby, to je lední hokej, ale jde o to, aby jich nebylo tolik jako předtím.

S čím půjdete po reprezentační pauze do další fáze extraligy?

Uvědomili jsme si, že nemůžeme být tam, kde jsme. Chceme vydolovat co nejvíce bodů. Pociťujeme zlepšení, ale pořád to není naše maximum. Musíme ze hry, nasazení a bojovnosti vytěžit víc.