Hokejisty extraligových Vítkovic povede jako hlavní trenér v druhé části sezony Trličík

„Pro poslední zápas před reprezentační přestávkou dostali mužstvo na starost Mojmír Trličík a Rostislav Klesla. Během konce víkendu a začátku tohoto týdne pak následovala řada jednání s několika vytipovanými trenéry, kteří připadali v úvahu pro post hlavního trenéra ve Vítkovicích. Jednání probíhala korektně, řešili jsme všechny možné varianty a nakonec jsme vyhodnotili jako nejideálnější ponechat jako hlavního trenéra Mojmíra Trličíka, který si k sobě vybral jako asistenty Rostislava Kleslu a Ladislava Svozila," říká šéf HC Vítkovice Ridera Aleš Pavlík.

Nabídku převzít vítkovické mužstvo dostali i známá trenérská jména se zkušenostmi u národního týmu - Alois Hadamczik a Vladimír Vůjtek. „S oběma pány trenéry jsem byl v osobním kontaktu. S Aloisem Hadamczikem jsme probírali možnost být hlavním trenérem a generálním manažerem. Pan Hadamczik nevyužil nabídku z jediného důvodu, kterým je fakt, že nedávno prodělal operaci ramene. Ale domluvili jsme se na spolupráci na úrovni poradce a konzultanta. Takže Alois Hadamczik zůstává s námi v kontaktu a bude nápomocen jak svými trenérskými, tak manažerskými schopnostmi," líčí Pavlík.

Trenér Alois Hadamczik.

Vlastimil Vacek, Právo

"S Vladimírem Vůjtkem jsme možnost jeho návratu na střídačku také řešili, ale on sám přiznal, že se ve svém věku na trénování necítí, ale v každém případě bude klubu i novým trenérům k dispozici v roli konzultanta, jak tomu bylo doposud," pokračuje šéf vítkovického klubu s tím, že rozhodnutí trenérských legend respektuje. Jednání probíhala i s aktuálním trenérem prvoligové Poruby Milošem Holaněm.

„Po zvážení všech aspektů a veškerých pro a proti jsem se nakonec rozhodl potvrdit v roli hlavního trenéra Mojmíra Trličíka. Je to trenér, který má dlouhou praxi s trénováním mládeže i v mužské extralize, před časem s podceňovaným kádrem dokázal dojít až do finále, což je pro Vítkovice dosud poslední získaný cenný kov. Jeho odborné trenérské znalosti jsou na vysoké úrovni a má zkušenosti i s bojem o záchranu. Společně s Mojmírem Trličíkem jsme pak řešili otázku jeho asistentů," vysvětluje Pavlík.

„Předně jsem velice rád, že jsem dostal důvěru, a i když vím, že nás čeká hromada hodně těžké práce a opravdu nesnadné období, nepřemýšlel jsem prakticky ani vteřinu a nabídku vést opět A-mužstvo Vítkovic jsem přijal," líčí Trličík.

Transparent nespokojených vítkovických fanoušků, kteří žádali konec Jakuba Petra ve funkci trenéra. Majitel klubu je vyslyšel.

Jaroslav Ožana, ČTK

Toho doplní na střídačce dosavadní asistent pro rozvoj mladých hráčů Rostislav Klesla a sportovní manažer Ladislav Svozil. „Tato dvě jména vzešla z mých požadavků. S Rosťou Kleslou jsme vedli už tým v Hradci Králové a byl jsem velice mile překvapen jeho přístupem a snahou přenést zkušenosti, z nedávno ukončené hráčské kariéry, do trenérské pozice a musím přiznat, že velice dobře," uvádí kouč.

"Přítomnost Ládi Svozila v trenérském štábu jsem si dal také jako jeden z požadavků, protože on sám má za sebou bohatou trenérskou praxi, zažil i krizové sezony. Častými konzultacemi a svými postřehy ze hry nám pomáhal už před lety, kdy jsme vítkovické A-mužstvo vedli se Zdeňkem Motákem, zároveň tehdy i výrazně pomáhal se sestavením a doplněním kádru. Jsem přesvědčen, že i jeho názory mohou i dnes v dané situaci být ku prospěchu. Jsem rád, že můžu pracovat s těmito dvěma kolegy," dodává Trličík.

Vítkovičtí hokejisté v posledních týdnech moc radosti nezažili.

Jaroslav Ožana, ČTK

"Mám radost, že se majiteli klubu Aleši Pavlíkovi podařilo do dění zainteresovat i trenérské legendy, jakými jsou pan Vůjtek a pan Hadamczik. Věřím, že se nám všem společně podaří zvednout výkony týmu a především pravidelně sbírat body. Bude to dřina, ale jdeme do toho s absolutní vírou, že to na konci bude úspěšné," doplňuje.

„Já jsem velice rád, že Mojmír nabídku přijal a přijal i výzvu v takto těžké situaci převzít zodpovědnost za tým a společně s hráči i všemi dalšími v našem klubu bojovat za to, aby Vítkovice nezmizely z extraligové mapy Česka. Jsem přesvědčen, že v dané chvíli jsme sestavením tohoto trenérského štábu udělali maximum možného a toho nejlepšího. Velmi si vážím postoje našich trenérských legend, které připojením se k naší společné práci daly jednoznačně najevo, jak moci jim na osudu Vítkovic záleží a že chtějí v této nelehké situaci pomoci," neskrývá úlevu šéf vítkovického klubu.