Plekanec si užívá narození Leontýnky. Emocí se člověk ani na ledě úplně nezbaví, předpokládá

Po dvou synech máte dcerku. Jaké zažíváte pocity?

Hrozně krásné. Je to neskutečně emotivní zážitek. Před porodem, během něj, i po něm. Hlavně několik prvních dní si to člověk strašně užívá.

Jste rád, že k radostné události došlo krátce před vánočními svátky?

Jasně. Je nádherné, že to vyšlo zrovna takhle. O to budou Vánoce hezčí, i když možná trochu hektičtější. (úsměv). Mám velikou radost, že jsme všichni tři zdraví, a že můžeme svátky strávit společně doma.

Už jste stihl narození dcerky oslavit?

Ne. Já jsem byl po porodu hrozně unavený. Veškeré oslavy jsem odložil na neurčito. Bude s kým Leontýnku trochu zapít, protože těch gratulantů bylo hrozně moc.

Jak proběhl výběr jména?

Shodli jsme se na něm. Leontýnka se dostala do užšího výběru, a v něm to u mě a u Lucky vyhrála.

Leontýnka je známá z dětské role v českém filmu Ať žijí duchové jako dcera rytíře Viléma Brtníka. Ovlivnilo vás to?

Ani ne.

Jak se narození dcery momentálně podepisuje na vašem hokejovém životě?

Byl jsem s koučem Liborem Zábranským dopředu domluvený, že až bude porod na spadnutí, dostanu krátké volno. To nastalo ve středu, a tak jsem k utkání do Litvínova neodjel. Vynechal jsem i čtvrteční trénink, který byl ovšem dobrovolný. Od pátku už jsem se ale znovu zapojil do přípravy týmu, a v neděli v Mladé Boleslavi normálně nastoupím.

Budete schopen se na zápas stoprocentně soustředit?

Doufám, že ano. Z dlouholetého působení v NHL jsem z Ameriky a Kanady naučený, že tyhle záležitosti jdou mimo hokej a neměly by mít na výkon žádný vliv. Ale jsme všichni jen lidi, a je jasné, že se těch emocí člověk ani na ledě jen tak úplně nezbaví.

Zvládl jste ve středu v podvečer sledovat, jak si Kometa bez vás v Litvínově vedla?

Jen zhruba polovinu utkání. To měli kluci dvougólový náskok. Až mnohem později jsem zjistil, že jsme dobře rozehraný zápas nedotáhli do vítězného konce.

Martin Erat z Brna během utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Hned na druhý vánoční svátek přivítáte doma Spartu a podle kouče Zábranského už zřejmě poprvé v této sezoně nastoupí za Kometu uzdravený Martin Erat. Těšíte se na spolupráci v útočné formaci?

Jasně. Pokud se Martin bude cítit a skutečně na Štěpána do zápasu naskočí, bude to naprosto super. Zvlášť když by k tomu došlo stejně jako loni v takhle prestižním utkání, které bude určitě vyprodané, a bude se hrát ve skvělé kulise. Všichni vědí, jak jsou pro brněnské fanoušky střetnutí se sparťany mimořádně důležitá. Teď navíc Pražané figurují v čele tabulky.

Co si od Eratova návratu slibujete?

Bude to pro naše mužstvo obrovská posila. Martin je vynikající hokejista s bohatou minulostí v NHL. A Kometu přivedl ke dvěma mistrovským titulům.

Už jste spolu trénovali?

Jen asi dvakrát. To ovšem není důležité. On je natolik zkušený, že přesně ví, zda už přišel jeho čas.

Budete moct mluvit do toho, kdo bude vedle vás nastupovat na druhém křídle?

V tom mají hlavní slovo trenéři, já si nikdy parťáky do útoku nevybíral. Je ale možné, že o tom budeme debatovat.

Nejvíc přicházejí v úvahu Karel Plášek nebo Luboš Horký?

Jsou to možné varianty. Všeobecně se ale ví, že Libor se sestavou rád míchá, a tak můžeme utkání dohrávat v úplně jiném složení, než ho začneme.

Jak se vám zamlouvá, že se mezi Vánocemi a koncem roku hraje extraliga obden?

V Česku je to poslední dobou zcela běžné. Zápasy následují v ještě rychlejším sledu než v NHL. Já ve své momentální situaci pochopitelně kvituju, že v neděli zakončíme šňůru pěti venkovních zápasů v řadě, a bude nás naopak čekat série tří utkání za sebou v naší aréně. Na čas nám tak odpadne náročné cestování, a já budu mnohem dřív doma u dcerky.