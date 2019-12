Čeká hokejovou extraligu radikální krok? Nikdo nemusí sestoupit

Rozhodnutí o uzavření nejvyšší české hokejové soutěže v polovině sezony? Tahle možnost je ve hře! Isport.cz přišel v sobotu s informací, že tato eventualita zasáhne Tipsport extraligu a zveřejněna bude v lednu na mimořádném zasedání APK. Pokud by se myšlenka proměnila v realitu, nikdo by nesestoupil a strach z pádu o úroveň níže by pominul.

„Kluby o tento krok mají patrně zájem, zástupci se sešli na společné schůzce, teď záleží na nich, jestli bude valná hromada a zda se shodnou, či případně neshodnou. Na schůzce se zástupci klubů jsem nebyl, poté se sešli s prezidentem svazu, u toho jsem byl. Přednesli návrh, že žádají o převzetí extraligy, v čemž jim nemůžeme bránit, tento krok jim z memoranda náleží," řekl v sobotu pro Sport.cz Josef Řezníček, ředitel extraligy.

Poslední Pardubice ztrácejí na předposlední Litvínov pět bodů, v dalších dvou bodech se tlačí Vítkovice, Zlín, Kladno a Olomouc. V těchto klubech by byla jedním případným rozhodnutím daleko klidnější atmosféra. "Tuto otázku musíte spíše směřovat na APKLH. Výkonný výbor neměl toto na svém zasedání, logicky tedy nemůže být žádné rozhodnutí. Výkonný výbor na svém posledním zasedání prodloužil klubům APKLH (podmínky), kde mohou uplatnit nárok podle memoranda na řízení extraligy, ale vše ostatní záleží na dalším vývoji," vyjádřil se k situaci Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje.

Otázkou je, jak by následují kroky v nejvyšší české hokejové soutěži vypadaly. Kolik týmů přijde z první ligy, na jak dlouho, existovalo by přechodné období, po kterém by se nejvyšší soutěž vrátila patrně ke čtrnácti účastníkům?

"Nebudu říkat, jestli to je reálné, či není, počkal bych na to, co se bude dít. Jestli se všechny kluby shodnou, že to tak chtějí, tak si to převezmou a bude se vyjednávat o podmínkách," řekl také Řezníček, podle kterého je ideální varianta o čtrnácti týmech.

Ředitel extraligy Josef Řezníček (vlevo) a předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král odhalili Pohár T. G. Masaryka určený pro vítěze Tipsport extraligy.

„Rozšiřováním se sníží objemy peněz, kvalita soutěže, zápasů, nejlepší hráči odejdou. V šestnácti jsme extraligu nehráli, takže se to špatně rozhoduje. Za mě je čtrnáct ideál. Kluby chtějí hrát více zápasů, to jsme s nimi také probírali. Zápasy se dají naskládat, ale potom nebudou žádné volné úterky. Je x věcí, které by se mohly úplně jinak regulovat, pro nás je ale zásadní, jestli se na nich kluby shodnou, nebo neshodnou," dodal Řezníček.

V září extraliga vstoupila do sezony s tím, že extraligové kluby nebudou moci zachránit zpackanou sezonu v baráži. Ta se, stejně jako skupina o umístění hraná od ročníku 2007/08, zrušila. Čtrnáctý tým po 52kolové základní části sestupuje z extraligy, v níž ho nahradí vítěz play off Chance ligy. Za pár týdnů může být vše jinak.