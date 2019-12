Extraligový lídr se chystá na vánoční svátky. Dá si kapra, nebo řízek?

Nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi. Jak je prožijete?

Rád bych byl s rodinou o nějaký den déle, zápasový program to ale nedovolí. Štědrý večer však zvládneme klasicky. Sejde se celá rodina a večer bude řízek a trochu salátu. Cukroví moc nedám, v tomhle ohledu se přeci jen trochu hlídám. Vždyť už pětadvacátého ráno máme trénink a druhý svátek hrajeme.

Dárky už máte nakoupené?

Přiznávám bez mučení, že zatím nemám koupený žádný. Obchodní centra nevyhledávám, navíc již všude panuje nefalšovaný blázinec. Tyhle starosti nechávám hlavně na ženě, ale je jasné, že pro nejbližší nějaký dárek nachystám.

Sezona vám vychází parádně. Od prvního kola vévodíte kanadskému bodování extraligy. Sledujete statistiky?

Možná trošku, ale pro mě jsou důležitější věci v té sezoně. Já to říkám furt dokola, aby byl klid, abychom si v poklidu vyhrávali tu sezonu, připravovali se na play off a když se to podaří, bude to takový bonus navíc.

Díky skvělým výkonům jste byl nedávno premiérově vyhlášen „Naším lídrem" (nový projekt hokejové Tipsport extraligy a jejího partnera Škoda Auto, který ocení nejproduktivnější útočníka za minulý kalendářní měsíc). Do užívání jste za to obdržel vůz Škoda. Je to pro vás další motivace?

Když se vám individuálně daří a jste za to odměněn, tak je to určitě zpříjemnění hokejového života. Auto rozhodně využiju a budu se snažit, aby u mě vydrželo co nejdéle. Nějak zvlášť na tom ale nelpím, pro mě jsou důležitější jiné věci. Pořád opakuji, že základem je pro mě úspěch týmu a na tom se ani v případě této odměny nic nemění.

Jste rád za rodinné a bezpečné auto nebo byste preferoval spíše sportovní vůz?

Na prvním místě je u mě bezpečnost a prostor, takže jsem stoprocentně spokojen. Auto určitě užiju. Na silnicích jsem spíše klidnější řidič, řízení beru jako relaxaci. Na pravidelných cestách mezi Plzní a Budějovicemi jsem to jen já, auto a muzika. Ideální čištění hlavy.

Hokejisté Plzně se radují z gólu, druhý zprava jeho autor Milan Gulaš.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nebude další měsíc cílem znovu ovládnout bodování a ponechat si auto na další období?

Byl by to určitě příjemný bonus, ale upínat se k tomu nebudu. Jakmile uvidí auto kluci z kabiny, může to taky pro ně posloužit jako dodatečná motivace. Kdybych auto předával jednomu z plzeňských spoluhráčů, vůbec by se nezlobil.