Sparta měla víc štěstí než my, posteskl si Adamský. Teď se těší se na bitvy s velikány

„Dostali jsme dva góly po odrazech, ale na to se nevymlouváme. Třetí třetinu jsme soupeře mačkali, ale gól bohužel nedali. Nehráli jsme nějak špatně, Sparta měla víc štěstí než my," mrzí útočníka Martina Adamského těsná prohra 2:3. Pro Slezany byla mrzutá, nezdar však musejí rychle hodit za hlavu, už pozítří se letecky přesunou do Švýcarska a vánoční pohodu si tak vychutnají jen na Štědrý den.

„Já ještě pamatuju, když bylo o svátcích úplně volno. Ale tohle je naše zaměstnání a já si to užívám. Rozloučíme se s rodinami, užijeme si dárečky v letadle a jedeme," usmál se 38letý křídelník.

Třinečtí vstoupí tradičního mezinárodního podniku 26. prosince duelem proti Kanadě, o den později pak ve skupině vyzvou domácí Davos, který je před rokem v boji o semifinále vyřadil. „Je velká čest zahrát si proti takovým velikánům. Kanada bude jeden z favoritů turnaje, pokusíme se s ní držet notu. Naštěstí podle regule můžeme i přes dvě porážky pořád postoupit do finále," připomíná.

Oceláři odcestují do Davosu bez dlouhodobých marodů a zřejmě i obránce Rotha, jenž odstoupil z utkání kvůli zranění. Kvůli juniorskému MS nepoletí ani hlavní kouč Varaďa. „Jsme profíci a nemůžeme koukat, jestli tady Venca je nebo není," tvrdí.

Martin Adamský v černém dresu Třince.

Jiří Tomaškovič, Právo

Naopak problém může představovat vysokohorské prostředí, na něž český mistr není zvyklý. „První dva dny je člověk hodně zadýchaný. Pamatuji si, že mi první dva tréninky doktor monitoroval srdce, tep a dvakrát mě vyhnali z ledu, že mi málem pumpa vyskočila z těla. Začátky tam budou krušné," tuší brankář Jakub Štěpánek, jenž Spengler Cup před devíti lety ovládl s Petrohradem.

Náročné souboje v nadmořské výšce 1560 metrů nad mořem však můžou v závěru sezony přinést Třineckým i potřebný kyslík. „Loni jsme z toho možná těžili ve finále, kdy jsme měli víc fyzických sil," myslí si Adamský.