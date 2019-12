Uzavření extraligy? Byla by to blbost, říká Růžička. Po střevní viróze hned sestřelil mistra

Byl jste na utkání hodně natěšený?

Určitě. Po reprezentační pauze jsme šli na zápas s Plzní, ale udělalo se mi hrozně zle. Letěl jsem tedy z arény hned domů a dva dny ležel v teplotách a křečích. Takže jsem rád, že jsem už mohl nastoupit. Těšil jsem se, ale zároveň jsem z toho měl trochu obavy, protože jsem tři dny jenom ležel. Když jsem v sobotu po nemoci poprvé vlezl při tréninku na led, tak jsem se necítil moc dobře. Byl jsem trochu vystresovaný, jak to dopadne...

Co vás přesně postihlo?

Měl jsem střevní virózu, a bylo to šílený. Ale je pravda, že jsem si před půl rokem v Chomutově prošel salmonelou, a to zase teda musím říct, že oproti tomu mi tentokrát prakticky skoro nic nebylo. (úsměv)

Cítil jste se během utkání oslabený?

Právě že naopak. Cítil jsem se dobře, hodně odpočinutý. Hlavně jsem se snažil zápas užít. Teď jsou Vánoce, chodí hrozně moc lidí, což je super. Je nádhera hrát před takovou kulisou. Jsem rád, že přišlo tolik lidí. Táhli nás. Jsem rád, že jsme jim mohli dát takový dáreček.

Třinec jste nakonec zlomili. Hodně se vám po skončení zápasu ulevilo?

Bylo to hrozně vyrovnané utkání, podle mě jsme měli lepší první třetinu, kdy jsme tlačili a povedlo se nám dát gól. I když byl trochu šťastný, taková jemná teč... Ve druhé třetině jsme pak dali góly z přesilovek, což asi rozhodlo. Bylo ale vidět, že Třinec je hrozně těžký soupeř, vsadil pak všechno na jednu kartu. Naštěstí nás podržel Machy (Matěj Machovský).

Je důležité, že jste se rychle oklepali z páteční porážky v Liberci?

Každá výhra je důležitá. Přes Vánoce je hrozně moc zápasů, je potřeba pořád vyhrávat nebo minimálně vyzobat nějaký ten bod. Jsme rádi, že teď to byly rovnou tři.

Zmiňoval jste vánoční svátky. Jak si je užijete?

Budu je trávit s rodinou, malej už to dost vnímá, takže se těšíme. Vánoce si užijeme, ale už pětadvacátého máme trénink a šestadvacátého jdeme na zápas.

Který vás čeká na horkém brněnském ledě...

Nebude to nic jednoduchého, ale když se zeptáte jich, řeknou vám to samý. Bude to vyrovnaný zápas, doufám, že vyhrajeme.

Hráči Sparty se radují z gólu v utkání s Třincem.

Vít Šimánek, ČTK

Proti Třinci jste využili dvě přesilovky. Zaměřili jste se na jejich nácvik během reprezentační přestávky?

Trochu jsme je potrénovali. Poslední zápas s Olomoucí byl opravdu špatný. V naší přesilovkové formaci jsme si sedli a museli si říct určité věci. Předtím mi přišlo, že nikdo neví, co tam má dělat. Přišlo mi, že se tam hledáme jako bludní Holanďani. Během přestávky jsme je natrénovali, ale zase se nám to rozhodilo, protože jsem nehrál.

Nastupujete v lajně s mladíky Pšeničkou a Vitouchem. Plníte roli mentora?

Beru to, jak to je. Jsem s mladými kluky, kteří jsou talentovaní. Snažím se jim poradit, v určitých situacích už jsem byl. Dneska odehráli skvělý zápas, gratuluju i jim, že si to mohli užít.

Hodně vyhlížíte návrat Marka Kvapila, s kterým jste nastupoval v přípravě?

Kvápa nám chybí celkově, je to suverénně jeden z nejlepších hokejistů extraligy, takže ho vyhlížíme. Pomůže nám. Jak to ale pak bude, to je spíš otázka na trenéry. Samozřejmě s Kvápou jsme hráli v létě tři měsíce a myslím, že šlo docela dobře. Kdo by si s takovým hráčem nechtěl zahrát?

Hráči Sparty se radují z druhého gólu Vladimíra Růžičky (třetí zleva).

Vít Šimánek, ČTK

Během jedné z přestávek zpívali na kostce někteří vaši spoluhráči koledu Tichá noc. Jak se vám video líbilo?

Neskutečný! Až bude další řada Česko Slovensko má talent, tak by to měli zkusit! Musíme je nějak nacpat na casting. (úsměv)

Základní část se přehoupla do druhé poloviny. Jak zatím dosavadní průběh sezony hodnotíte?

Jsem hrozně rád, že jsme se týmově nastartovali, což potřebovalo hodně moc úsilí a práce. Mě osobně čekalo hrozně moc novinek. Byl jsem zažitý na jiný režim, zápasy, trénování... V Chomutově jsem hrál 25 minut za zápas. Je to jiná role, i když je mi třicet, je to pro mě trochu nový, i co se týče tréninků. Ale jsem vděčný, že tady můžu být, v téhle partě kluků. Máme tak talentovaný tým, že je hrozně těžké se prosadit. Po létě, kdy jsme byli Řepa, Kvápa a já první lajna, se stalo, co se stalo... Po pár zápasech se najelo na jiný režim, začalo se vyhrávat, za což jsou všichni rádi. Já to tak beru. Každý chce hrát hodně, ale musím brát, jak to je. Když vlezu na led, snažím se makat na maximum a být prospěšný pro tým.

Vladimír Růžička ze Sparty (vpravo) střílí gól. Vlevo je brankář Třince Jakub Štěpánek.

Vít Šimánek, ČTK

V posledních hodinách se hodně diskutovalo o případném uzavření extraligy. Jaký na to máte názor?

Já to neovlivním, ale můj názor je, že by to byla blbost. Je to teď vidět na první lize, podle mě hrozně klesla. A mám trochu strach, jak by to vypadalo, kdyby se tohle udělalo v extralize. Ligu si ale řídí někdo jiný, já jsem hráč.

Je uzavření extraligy téma ve sparťanské kabině?

Já vůbec nevím. Bavíme se o tom. Ale řešilo se to před dvěma měsíci, že to tak nebude, teď zase že bude... Vůbec nevím, co to je za situaci. Ale neřeším. My jsme hráči, tohle neovlivníme a tím pádem mě to ani nezajímá. Ale názor mám – byl by to hodně špatný krok.