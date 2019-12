Olomouc - Karlovy Vary 4:2 Olomouc i potřetí v sezoně porazila Karlovy Vary

Hned po minutě hry mohl poslat Hanáky do vedení Musil, jenže těsně minul. Domácí přesto nečekali na vedoucí gól dlouho. Ve třetí minutě střílel od kruhu Skladaný, také on nebyl při svém pokusu přesný, ale šel důrazně za kotoučem, který se odrazil od zadního hrazení, a poslal ho do odkryté branky.

Zvýšit mohl Strapáč, ale hostující gólman Bednář byl proti. Západočeši hráli na konci 11. minuty půl minuty čtyři na tři, následně ještě 20 sekund dokonce v pěti proti třem, stavem ale přes Flekovu příležitost nepohnuli. Ještě před přestávkou se dostal do další dobré šance Strapáč, i tentokrát měl však navrch Bednář.

Po 72 sekundách ze druhé části bylo vyrovnáno, když Raška vyhrál buly, na modré čáře se opřel do puku Rohan a propálil Konráda. Obrat mohl zařídit Kohout, stejně jako domácí Burian ale neuspěl. Na konci 28. minuty už ale měli Olomoučtí těsné vedení zpět na své straně: Klimkovo skvělé nahození usměrnil těsně před brankovištěm mimo Bednářův dosah Nahodil.

Ve 33. minutě mohl při vlastním oslabení zvýšit Jaroměřský, v cestě mu stál ale Bednář. Vzápětí se na druh straně nenechal zahanbit ani Konrád, jenž se blýskl při šanci Fleka.

Na začátku 44. minuty Hanáci přece jen odskočili na dvoubrankový rozdíl, když se poprvé v sezoně zapsal mezi střelce Burian. Blízko dalšímu gólu pak Strapáč, Bednář ale výborným zákrokem udržel hosty ve hře. V 50. minutě se krátce po sobě provinili proti pravidlům Eminger a Šafář, Olomoučtí hráli 109 sekund pět na tři, ale bez gólového efektu.

Brzy poté naopak fauloval vysokou holí Skladaný, inkasoval 2+2 minuty a druhou část trestu zužitkoval kontaktní brankou Plutnar. Západočeši pak sáhli k dlouhé power play, jejich naděje ale definitivně utnul Musil.