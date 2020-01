HOKEJ ONLINE: Kladno zkouší zastavit rozjetý Liberec. Plzeň přišla o náskok, Kometa vyrovnala

Hokejisté Pardubic šli do utkání ve Zlíně s nadějí, že pokud uspějí, dotáhnou se na předposlední Litvínov. Jenže jejich plán nevyšel. Velkou trhlinu dostal krátce poté, co se první třetina zlomila do druhé poloviny. Během 65 sekund překonali gólmana Kacetla útočník Köhler a při přesilové hře Honejsek.

V prostřední části sice dal Dynamu šanci na zvrat přesnou trefou Kolář, když pak ale šest sekund před odchodem do kabin přidal svůj druhý gól Köhler, pardubické šance byly zpátky na nule. V úplném závěru zkusili Pardubičtí hru bez brankáře, do odkryté klece se ale trefil Fryšara a bylo definitivně hotovo - 4:1.

Kladno se může vyhoupnout na desátou příčku, ale Rytířům se postaví soupeř, který se chce vrátit do čela extraligové tabulky, navíc Tygři bodovali už šestnáctkrát v řadě!

Desátá Olomouc a třetí Plzeň. Domácí zakončili rok 2019 výhrou v Kladně 4:3 po prodloužení, Indiáni před svými fanoušky nestačili na Mladou Boleslav, prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.

Osmý Hradec Králové a páté Brno. Oběma klubům zatím nevychází sezona podle ideálních představ. Obě mužstva přesto závěrečný duel minulého roku vyhrála, Hradec porazil 5:2 Spartu a Brno zostudilo Karlovy Vary vítězstvím 9:1.