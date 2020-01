Olomouc - Plzeň 2:3 SN Zkušený Němec nájezdy umí. Poznala to i Olomouc

Hokejisté Plzně zvítězili v utkání 33. kola extraligy v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech. Hanáci dvakrát dotáhli vedení hostů, o výhře Škody pak ale rozhodl útočník Vojtěch Němec. I do třetice tak ve vzájemných utkáních v sezoně vyhrál tým v pozici hosta.

Na začátku v přesilovce mohl skóre otevřít Irgl, ale Nahodilovu přihrávku před odkrytou branku netrefil. V zápětí v přesilovce nabídl Gulaš puk těsně před brankovištěm Mertlovi, toho však domácí gólman vychytal. Po chybě domácí obrany se kotouč odrazil před branku, kam se dostal Mertl a z bezprostřední blízkosti prostřelil Konráda.

Do slibné pozice s pukem se prosadil i Irgl, jenže spadl. Do další útočné akce se dostala Olomouc, ta ale skončila posunutou brankou a dvouminutovým trestem pro Čerešňáka. Z přesilovky se domácím povedlo vyrovnat po střele Irgla: Frodl puk jen vyrazil a do odkryté branky ho dorazil Nahodil. V poslední minutě první třetiny ještě vystřelil Valenta, Frodl jeho střelu vyrazil.

Domácí druhou třetinu začali tlakem. Strapáč s Irglem šli do přečíslení dva na jednoho, Irgl ale pálil pouze do Frodla. Na opačné straně Gulaš nahrál Jankovi, ten sice při střele spadl, ale i tak jeho pokus skončil v brance domácích.

Olomouc zlepšila svou hru a okupovala útočné pásmo Plzně, ta hrozila většinou jen z protiútoků. Ani dvě přesilovky nepřinesli domácím vyrovnání. Po skončení druhé přesilovky se domácí dostali ještě do útočného pásma, kde od modré čáry střílel Valenta, jeho ránu tečoval Káňa a ta zapadla s přispěním tyčky do branky.

V oslabení dokázali domácí Klimek s Knotkem ujet, ale Knotkovi se v rychlosti nepovedlo zakončit. Sám před Konrádem dostal puk Kantner, domácí brankář puk vyrazil. V přesilovce domácích se k zakončení dostal Irgl, Frodl chytil. Přesilovku měla i Plzeň, v ní se k zakončení dostal Gulaš, domácí brankář si opět poradil. O pár vteřin později byl v akci opět Gulaš, tentokrát si ale pomohl hákováním a dostal dvouminutový trest.

Ve třetí třetině nepadla branka a zápas pokračoval do prodloužení. V něm Knotek tváří v tvář Frodlovi zaváhal a branku netrefil. Ani střely Irgla a Gulaše v brance neskončily a tak o zápase rozhodovaly samostatné nájezdy. Ten rozhodující dal Němec, po něm uspěl na straně hostů ještě i Gulaš, zatímco domácí při všech čtyřech pokusech selhali.