Měl jsem párkrát velké štěstí, přiznal Godla po čistém kontu

"Měl jsem párkrát velké štěstí, že mě to trefilo. Několikrát jsem puk ani neviděl, ale zůstal pode mnou nebo v lapačce. Ale patří to k tomu a jsem za to vděčný," řekl Godla, který krátce po startu sezony posílil nováčka extraligy a zařadil se mezi jeho hlavní opory.

O sérii Bílých Tygrů prý před utkáním neměl tušení. "Dozvěděl jsem se to po první třetině, kdy o tom padla zmínka v šatně. Ani jsem to neřešil," přiznal.

Při prvním zápase v sezoně na ledě Rytířů skončila pro Liberec úvodní šestizápasová vítězná šňůra, teď opět ztroskotali. "Možná se jim tady u nás na Kladně nehraje dobře. V Liberci jsme prohráli, tam jsme jim nic neporušili, ale první zápas doma i teď jsme vyhráli a asi nám to s nimi tady vyhovuje," podotkl Godla.

Kladno si zajistilo úspěch proti druhému týmu tabulky dvěma slepenými góly v 18. minutě. "Rozhodla první třetina. My jsme se v ní dost trápili. Byla z naší strany špatná a vyhráli jsme ji 2:0. Dvakrát jsme vyjeli z obranného pásma a dali jsme dva góly. V druhé a třetí třetině se to poměrně zlepšilo," hodnotil slovenský gólman.

Byl rád, že mu spoluhráči pomohli blokováním střel. "Útočníci po tréninku nacvičovali, jak do toho mají jít. Jsem rád, že se to zlepšilo a doufám, že to nezůstane jen při tomto zápase, protože bez toho se zápasy vyhrávat nedají," komentoval Godla činnost, která se Rytířům v pondělí při domácí prohře s Olomoucí 3:4 v prodloužení vůbec nedařila.

V závěru se zdálo, že by mohl Godla zkusit skórovat do prázdné branky, ale přiznal, že to nebyl jeho úmysl. "Ani jsem nevěděl, že šel Domino (Dominik Hrachovina) z ledu. Chtěl jsem to jen dostat z pásma bez buly u nás. Pak jsem si všiml, že mají na mantinelu hráče, tak jsem to chtěl dávat lobem, puk sedl a šel celkem pěkně. Kdybych si všiml, že není v bráně, tak to zkusím i na bránu," řekl.

V neděli se Kladno představí na ledě posledních Pardubic, před nimiž má na 11. místě už desetibodový náskok. "Každý zápas je důležitý a každé body. S Pardubicemi je to samozřejmě asi dvojnásobně důležité, když jsou momentálně poslední. Musíme se připravit stejně zodpovědně jako na dnešek a podat co nejlepší výkon," dodal Godla.