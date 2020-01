Pochvala za návrat do zápasu? Dnes už ne, ujistil kouč Razým

"Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, tak už nebudu, protože je to čtvrtý zápas doma, kdy nabídneme soupeři výraznější vedení. O tři góly to bylo s Karlovými Vary, stejně tak s Hradcem, 0:2 s Vítkovicemi, dnes znovu 0:3 s Kladnem. To už je pro mě nepochopitelné, jak my do těch zápasů vstupujeme," podivoval se Razým na tiskové konferenci.

"Co si to vůbec dovolujeme takhle doma hrát, navíc před takovým publikem? Jestli si někdo zaslouží pochvalu jsou to právě naši fanoušci, kteří i za nepřízného stavu kluky povzbuzují a fandí až do konce. Že se nám povedlo vrátit dvakrát do zápasu a dosáhnout na bod, to je hrozně málo, neboť doma jsme z dvanácti možných bodů získali dva," připomněl osmapadesátiletý kouč.

Zleva Jan Mandát z Pardubic, brankář Kladna Denis Godla a Patrik Machač z Kladna.

David Taneček, ČTK

Východočeši zůstávají poslední s dvoubodovým mankem na Litvínov. "To jsou ztráty, které nás budou mrzet. Nechci nikterak vůbec snižovat výkony hostujících týmů. Tohle je o našem přístupu a chybách, které děláme. Věnujeme soupeři laciné branky a jako kdybychom až teprve potom začínali hrát. Navíc se na naše góly hrozně nadřeme," konstatoval Razým.

"Průběžné si vše vyříkáváme, i dneska jsme klukům řekli, že chválit za to nebudeme. Zítra má tým den volna, aby si to hráči srovnali v hlavách, od úterka musíme k těm zápasům přistoupit úplně jinak, ať je to doma, nebo venku," zdůraznil Razým.

Připomněl navíc další nešvar ve hře Dynama. "Vedle toho, že pouštíme soupeře lacino do vyššího vedení, navíc dostáváme branky v závěrech třetin, jen pár sekund či desetin před koncem. Tam kdyby to měli hráči sežrat... Chybí tam obětavost, musí do toho padnout. Je to všechno stále málo na to, abychom se dotáhli do toho pole o záchranu a získávali body. Musíme přidat," prohlásil Razým.