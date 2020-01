S týmem už trénuje na ledě, přesto nad návratem Jaromíra Jágra do kladenské sestavy stále visí otazník. Legendární útočník kvůli natrženým přitahovačům nenastoupil v Tipsport extralize od 29. listopadu loňského roku. „Jestli budu hrát v pátek proti Plzni? To zatím slíbit nemůžu. Hlavně při osobních soubojích mě to bolí,“ řekl 47letý křídelník.