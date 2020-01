Vražda za bílého dne, plivanec do tváře! bouří se samotní hráči proti uzavření extraligy

Hráčská asociace považuje záměr APK LH za nesystémový, účelový a neetický krok, jehož důsledkem bude výrazné snížení kvality českého hokeje. V krajním případě je CAIHP dokonce připravena bránit zájmy hokejistů právní cestou u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Výsledek referenda, jehož otázka na hráče všech extraligových klubů zněla „Souhlasím, nebo nesouhlasím s navrženým uzavřením extraligy, a v případě nesouhlasu s uzavřením extraligy pověřuji CAIHP, aby konala dle svého uvážení potřebné kroky k tomu, aby zabránila uzavření extraligy?", je takovýto:

Jak hlasovali hráči jednotlivých klubů o uzavření TELH v této sezoně? Klub Proti uzavření Pro uzavření Nevyjadřuji se Liberec 19 0 0 Mladá Boleslav 23 0 0 Pardubice 11 6 0 Karlovy Vary 24 0 0 Brno 19 0 0 Třinec 23 0 0 Olomouc 15 3 0 Sparta 25 0 0 Plzeň 23 0 0 Litvínov 12 3 0 Vítkovice 15 5 0 Hradec Králové 26 0 0 Zlín 15 0 6 Kladno 16 0 0

Z 289 hokejistů jich 266 uvedlo, že je proti uzavření, 17 je pro a šest hokejistů vybralo kolonku s názvem „nevyjadřuji se". V tabulce je vidět, jak hráči jednotlivých klubů hlasovali. Někteří se do hlasování nezapojili, přesto je počet 289 zúčastněných velmi vysoké procento.

Prezident výkonného výboru České asociace hokejistů (CAIHP) Libor Zbořil (uprostřed) a hráči extraligových klubů (zleva) Václav Skuhravý, Petr Jelínek, Michal Řepík, Milan Gulaš, Radek Smoleňák a Michal Vondrka.

Michal Kamaryt, ČTK

„Jedná se o účelový a s ohledem na předsezonní ohlášení přímého postupu a sestupu zcela nepochopitelný, nesystémový krok. APK LH nepředložila jasné argumenty, proč s touto myšlenkou přišla," čílí se Libor Zbořil, prezident výkonného výboru CAIHP.

„Změna bude pouze profitem pro kluby, které jsou ohroženy přímým sestupem nebo chtějí ušetřit na platech hráčů. Vytvoří se tím tlak na odchod kvalitních hokejistů do zahraničí, čímž dojde k prohloubení rozdílů mezi jednotlivými týmy. Tím se sníží nejen kvalita extraligy, ale také druhé nejvyšší soutěže, kde by nebylo o co hrát," pokračuje Zbořil.

„Být mužem prostých mravů, tak bych řekl, že tento krok vnímám za skandální a ostudný. Vnímám to jako plivnutí do tváře všem lidem, co milují hokej. Je to krádež a vražda za bílého dne. Jestli se tak stane, důsledky si poneseme všichni a po dlouhou dobu," nebral si servítky Zbořil na středeční tiskové konferenci, jíž se zúčastnili i kapitáni Plzně Milan Gulaš, Karlových Varů Václav Skuhravý, Mladé Boleslavi Michal Vondrka, Hradce Králové Radek Smoleňák, Sparty Michal Řepík a Liberce Petr Jelínek.

Ti všichni jsou proti uzavření extraligy. „Jsem hrozně rád, že se nám podařilo všechny kluky takhle spojit. Ty výsledky mluví za všechno. Mám radost, že drtivé většině kluků to není lhostejný," míní Gulaš.

Kluby by měly mít o co hrát v celé sezoně. Ať už o play off, titul, nebo padáka, přesně takové zápasy přitahují fanoušky. Každý chce hrát před plnými stadiony. Nikoho nebaví hrát zápasy, ve kterých o nic nejde," dodává Gulaš.

„Uvědomujeme si, že bez majitelů bychom asi extraligu nehráli. Víme, že je to stojí spoustu peněz, ale i my hráči jsme pro extraligu a hokej důležití. Nás hráče nejvíc pálí sportovní stránka, odmalička máme touhu o něco hrát. Ten drajv, kdy hrajete o titul, ale i o sestup, nás pořád žene dopředu. Bylo by hloupé extraligu uzavřít. Byla by spousta zápasů, které by lidi tolik nezajímaly," přidává se Smoleňák-

Prezident výkonného výboru České asociace hokejistů (CAIHP) Libor Zbořil (uprostřed) a hráči extraligových klubů Milan Gulaš (vlevo) a Radek Smoleňák (vpravo).

Michal Kamaryt, ČTK

CAIHP je dokonce v krajním případě připravena bránit zájmy hokejistů právní cestou u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Málokdo ví, že ÚOHS již zájem APK LH uzavřít extraligu v minulosti řešil. Na začátku roku 2007 k tomu vydal nesouhlasné stanovisko, neboť podobný krok by vedl k možnému porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve formě zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů (kartelové dohody)," uzavírá Zbořil.