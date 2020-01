Extraligový král bodování má jasno o uzavření extraligy. Hrozí stávka hráčů?

Suverénně kraluje statistikám hokejové Tipsport extraligy a jeho slovo je hodně slyšet. O možném uzavření nejvyšší české soutěže má čtyřiatřicetiletý reprezentant Milan Gulaš jasno. „Já nebudu souhlasit nikdy. Za rok, za deset, dvacet let! My nezvedáme prapor jen za sebe, ale i za kluky, kteří přijdou po nás, a to je hrozně důležitý,“ vyjádřil se plzeňský útočník po středeční tiskové konferenci České asociace hokejistů, kde hráči odmítli možné uzavření nejvyšší soutěže.

Před Vánoci se objevila informace o možném uzavření extraligy ještě v této sezoně, jaká byla vaše reakce?

Plno nás mělo potřebu se k tomu vyjádřit. Co mám zprávy, tohle bylo téma ve všech kabinách, proto se udělalo memorandum, které jednoznačně ukázalo, že 266 hráčů je proti uzavření extraligy (hlasovalo 289 hokejistů), což je obrovská masa kluků. Jsem rád, že se podařilo hráče takto spojit, drtivé většině kluků to není lhostejný, uzavření by lize hodně uškodilo.

Jaké byly vaše první pocity, když se k vám zpráva na konci minulého roku dostala?

To je těžké popsat, bylo tam i nějaké naštvání. Ligu hrajete nějaký čas, vyvíjíte se. My jsme mohli udělat jen tento krok, vystoupit, a to jsme udělali. Memorandum má pozitivní ohlas. Jsem rád, že i legendy vystupují a říkají svůj názor, to může mít vliv na budoucí rozhodnutí.

Během následujících týdnů a měsíců patrně proběhnou jednání, debaty, může dojít k přechodnému řešení, co kdyby se měla extraliga uzavřít za dva, tři roky, souhlasil byste?

Já nebudu souhlasit nikdy. Za rok, za deset, dvacet let! My nezvedáme prapor jen za sebe, ale i za kluky, kteří přijdou po nás, a to je hrozně důležitý. Jsem rád, že si to kluci v týmech uvědomují. Už jen z hlediska motivace malých kluků by nešlo o dobrý pohled, šlo by o neskutečnou ztrátu motivace. Odliv fanoušků, tohle mi nikdo nevymluví. Musíme si vážit, že lidi chodí, a je jedno, o jaké stadiony jde.

Máte pochopení pro majitele, jestliže uvažují o tomto kroku?

Můj názor - klid, teplo, když to řeknu na plnou hubu. Jsem hrozně rád, že vystoupila Sparta, to je tradiční klub, Liberec se ozval. Taky jim to není lhostejný, nelíbí se jim to, což je super, toho si obrovsky vážím, ty lidi mají můj obdiv a respekt.

Hovořil jste s Martinem Strakou, generálním manažerem Plzně?

Osobně ne, ale určitě nesouhlasí. Můžete se ho zeptat. Mně se uzavření nelíbí, já potřebuju o něco hrát, potřebuju náboj, že furt o něco jde. Vy si umíte představit, že se díváte na 32. kolo, hraje dvanáctý tým se třináctým a ztrácí na play off třicet bodů?

Třeba by byla extraliga vyrovnější - byl by platový strop, například...

Samozřejmě, jsou tu pro a proti, ale je důležité udělat nějakou analýzu, připravit si ji. Já nechci říct, ani jsem to neřekl, že dno musí být špatný, ale udělat to takhle narychlo? Věřím, že zvítězí rozum?

Odešel byste z extraligy, pokud by došlo na uzavření?

Doufám, že toto nedopadne. Ligu mám obrovsky rád, proto v ní hraju. Mohl bych hrát někde jinde, ale jsem tu rád, mám rád historii, hraje se mi tu velice dobře.

Nejsou ze strany hráčů obavy z menších výplat?

Stoprocentně... vše bylo řečeno na tiskové konferenci. Jde také o odliv zkušených hráčů, liga by ztrácela, degradovala by kvalita. Budou tu argumenty, že dostanou šanci mladí hráči atd., ale to je umělé schovávání. Reichel se dostal v šestnácti do ligy a nebyla uzavřená, Jágr také.

Na tiskové konferenci zaznělo slovo stávka, je reálná do budoucna?

Za sebe si tohle dokážu představit, ale jestli je realizovatelná, nevím, spíš ne. Všichni máte nějaké měsíční poplatky, teď si představte, že vám tři, čtyři měsíce nebude chodit výplata. Hlavou, tělem a duší byste do toho asi všichni šli, bohužel kvůli financím to je nerealizovatelný.