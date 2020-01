Laťku držíme vysoko, pochvaluje si Bulíř po jedenácté domácí výhře za sebou

U prvního gólu si puk do branky srazil do branky soupeř po vaší střele zblízka. Náhoda?

Cílený to určitě nebylo. Dával jsem to na Birnyho (Birner), jehož jsem viděl, jak jede na zadní tyč. Jen měl na zádech beka a od jeho brusle se to nakonec odrazilo do branky.

Podruhé to už byl mazácký kousek, když jste skóroval povedenou tečí zblízka.

Počkal jsem si na přihrávku. Věděl jsme, že si Birny puk podrží. Beci se rozjeli ode mě a nechali mě před bránou samotného. Jen jsem měl hokejku na zemi a čekal jsem od Birnyho přihrávku. Koukal jinam a přihrával mně. Bylo super, jak nalákal obránce na něco úplně jiného a mě stačilo hokejku jen nastavit a od tyčky to šlo do brány.

Zápasy s posledními týmy bývají urputné, nic snadného. Byl to i tento případ s Pardubicemi?

Mnohdy to jsou těžší zápasy než proti těm lepším týmům. Tím však nechci říct, že Pardubice jsou slabé. Byl to těžký zápas, i když to bylo 5:2. Hlavně ve druhé třetině jsme zápas neměli moc pod kontrolou. Jsme rádi, že jsme to ve třetí třetině zlepšili a na puku hráli už více než ve druhé. Zápas určitě nebyl jednoduchý a klobouk dolů před Pardubicemi, že to nevzdávaly.

Co bylo příčinou slabší druhé třetiny, uspokojení po první části?

Uspokojením bych to nenazval, byť ono v hlavách to trochu je, když máte náskok, vedete a myslíte si, že to půjde samo. Ale ono je to úplně naopak! Nastavenou laťku musíte držet po celý zápas. Kolikrát to ani nejde, to je jasný, ale na chvilku se polevilo a ta pasáž nebyla dobrá.

Co nakonec bylo klíčové?

Důležitý byl první gól, že jsme se dostali do vedení a nemuseli dotahovat. Využili jsme přesilovky a byli jsme v zakončení efektivnější. Dali jsme pět gólů, což by na vítězství mělo stačit a taky stačilo. Jsme rádi za tři body před domácím publikem.

Liberecký útočník Rostislav Marosz před pardubickým brankářem Ondřejem Kacetlem.

Radek Petrášek, ČTK

Doma to byl už jedenáctý triumf v řadě. Zvedá takhle série stále sebevědomí?

Jednoznačně. Sebevědomí je teď nahoře. Začalo to už tou předchozí sérii (Liberec bodoval 16 zápasů v řadě, pozn. red.). Jsem rád, že nás nepoložil zápas na Kladně, který se po dlouhé době prohrál a že se zase najelo na vítěznou vlnu. I když ve hře jsou stále věci, které chceme zlepšovat. Musíme se na to zase podívat. Je však dobře, že vyhráváme a body sbíráme.

Vnímáte jako liberecký rodák nějakou odezvu na dlouhou sérii domácích výher, neslýcháte teď častěji pochvaly?

Samozřejmě lidi vás občas poznají, pogratulují a řeknou vám, že se hraje dobře. Jsou takové případy a hezky se to poslouchá. Jsme rádi, že lidi to baví a na hokej chodí, ať se hraje s prvním nebo s posledním týmem tabulky. Je to v Liberci dobře rozjetý a laťka se drží vysoko.