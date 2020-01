S Kometou máme teď jeden cíl, tvrdí po návratu z vydařeného hostování ve Zlíně brankář Čiliak

Těšil jste se zpátky?

Samozřejmě. Vždyť v Brně jsem doma.

S jakými představami vyhlížíte druhou polovinu sezony?

Pokud jde o mě, rád bych navázal na výkony, jakými jsem končil krátké angažmá ve Zlíně. V prvních dvou zápasech za Kometu se mi to snad podařilo, i když mě mrzí, že jsme v nich brali jen po bodu. A týmový cíl je zcela jasný. Ten máme v Brně vždycky jen jeden. Vzpomínky na oslavy titulů v letech 2017 a 2018 jsou pořád živé.

Už jste přišel na to, proč jste na začátku extraligy v Kometě jen kryl záda Karlu Vejmelkovi?

Karel měl lepší formu. Z mého pohledu se chyba stala asi už loni bezprostředně po mistrovství světa. Dal jsem si po něm ještě volno. Teď už vím, že jsem se měl hned připojit k mužstvu, a odpočnout si až v červenci, kdy dostal dovolenou celý tým. Zameškané tréninky mi chyběly. Špatně jsem situaci vyhodnotil.

Brankář Brna Marek Čiliak inkasuje rozhodující gól v nájezdech od Davida Noska ze Zlína.

Václav Šálek, ČTK

Když jste pak po zranění zlínského brankáře Kašíka kývl na hostování u moravského rivala, fanoušci obou mužstev to nesli docela nelibě...

Teď už to ale vidí pozitivně, ne? (úsměv). Když se ohlédnu zpátky, bylo to tehdy začátkem října to nejlepší, co se mi mohlo stát. Myslím, že kromě mě z toho profitovaly nejen Zlín, ale i Kometa, protože jsem se vrátil rozchytaný.

S vámi v brance se Zlíňané po nevydařeném vstupu do sezony nastartovali. To vás těší, že?

Pochopitelně. Jsem rád, že jsem jim k tomu pomohl. Místní kluci se přesvědčili, že mohou hrát v extralize rovnocenně úplně s každým. Jakoby se po příchodu kouče Svobody, jehož dobře znají, uvolnili a rozvázaly se jim ruce. Zdá se, že on je pro ně taková jistota. Ještě za mého působení jsme porazili Plzeň nebo Kladno a sahali jsme minimálně po bodu v Liberci. A naposledy brali Berani dva bodíky u nás v Brně. Mrzí mě, že mi proti nim nevyšly nájezdy.

Nezvažoval jste, že byste proti Zlínu nenastoupil?

Absolutně ne. Prožil jsem tam moc hezkého čtvrt roku, ale teď už jsem zase gólmanem Brna a snažím se pro něj dělat naprosté maximum. Na rovinu ale říkám, že bylo pro mě trochu zvláštní stát proti klukům, s nimiž jsem ještě o týden dřív sdílel stejnou kabinu.

Nabral jste ve Zlíně nové zkušenosti?

Rozhodně. Musím poděkovat trenérovi brankářů Hrazdirovi, který se mně hodně věnoval. Poznal jsem tam kolem hokeje i další výborné lidi. A v kabině vládla super atmosféra. Je znát, že řada hráčů je místních a působí ve Zlíně docela dlouho, což má na mužstvo zřejmě blahodárný vliv. Věřím, že minimálně předkolo play off už Beranům neuteče.

Stanislav Svozil z Brna, Jakub Lev z Hradce Králové a brankář Brna Marek Čiliak v utkání hokejové extraligy.

David Taneček, ČTK

Jak jste vycházel s brankářem Kašíkem, za něhož jste ve Zlíně zaskakoval, a který se v minulé sezoně nakrátko objevil v Kometě?

Já dokážu vyjít s každým. Absolutně jsme neměli mezi sebou žádný problém.

Bavili jste se spolu i o Kometě?

Přišla na ni řeč. To byl snad jediný případ, kdy jsme se úplně neshodli. Já to ale chápu. Liborův názor je ovlivněný tím, že mu angažmá v Brně příliš nevyšlo. On si to sám uvědomuje. Myslím, že mu prospělo, že se vrátil do známého prostředí.

V době Kašíkovy absence vám dělal dvojku mladý Huf...

Toho jsem musel poněkud krotit. Je ještě trochu divoký. (smích). Snažil jsem se mu pomáhat, snad si ode mě něco vzal. Když bude na sobě makat, může to dotáhnout daleko.

Dění v Kometě jste během hostování sledoval?

Jasně. Pendloval jsem sem a tam, a tak jsem byl s brněnskými kluky v kontaktu. Prošli si horším obdobím, naštěstí se z něj vyhrabali.

Filip Pyrochta z Brna, Radovan Pavlík z Hradce Králové a brankář Komety Marek Čiliak v akci během utkání hokejové extraligy.

David Taneček, ČTK

Také s brankářským parťákem Vejmelkou jste komunikoval?

Samozřejmě. Psali jsme si i volali. Všechno jsme rozebírali. My spolu máme perfektní vztah.

Už víte, jak budete ve zbytku sezony nasazováni?

To nechávám na trenérech. Když mně řeknou, že mám jít chytat, tak půjdu.

Uvítal jste, že se na střídačku Komety vrátil jako hlavní kouč klubový šéf Zábranský?

Přiznám se, že ano. On tam patří. Má obrovskou autoritu.

Jak dolehlo na Kometu Holíkovo zranění, který vám bude chybět zhruba do půlky února?

Holas měl obrovskou formu, jeho elitní útočná formace skvěle šlapala. Je velká škoda, co se mu přihodilo. Naštěstí zranění není tak vážné, jak to zpočátku vypadalo. V Brně je navíc hodně kvalitních a šikovných útočníků. Rozhodně je kým ho nahradit.