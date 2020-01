Kruh se uzavře? Jágr by měl v neděli nastoupit na Spartě, proti níž se zranil

Jaromír Jágr z Kladna během utkání Tipsport extraligy na ledě Sparty. V neděli by se měl na jejím ledě po šesti týdnech vrátit do soutěžních zápasů.

Sedmačtyřicetiletý majitel hokejových Rytířů už s týmem několik dnů trénuje a zvažoval, že do ostrého utkání se vrátí už v pátek v domácím souboji s Plzní. Proti partě okolo rozjetého útočníka Milana Gulaše to ještě nevyšlo, proti aktuálnímu lídrovi extraligy by už ale měl přijít Jágrův comeback.

„Moje současné zranění je něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Předtím jsem měl poraněné tříslo a věděl jsem, že do tří týdnů budu v pohodě. S natrženými přitahovači je to jiné," říkal Jágr ve středu na tiskové konferenci věnované rekonstrukci kladenského zimáku.

„Tady jde o to, že jakmile na to dám nějakou větší zátěž a jdu do maxima, tak cítím bolest. Hlavně při osobních soubojích, na nichž mám založený celý hokej. Je to nepříjemný," popisoval nepříjemnost svého zranění Jágr, který v 21 zápasech probíhající sezony vstřelil osm gólů a připojil sedm asistencí.

Když hrál Jágr s Kladnem na Spartě 13. listopadu naposledy, sledovala to vyprodaná O2 arena (17 220 diváků). Rytíři tehdy padli 2:6. Kolik fanoušků dorazí v neděli a povedou si Středočeši lépe?