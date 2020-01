Hrachovina: Ani jsem se moc nezapotil. Od Komety jsme čekali o hodně víc

Na jaře v semifinále play off hrál Liberec s brněnskou Kometou vyrovnané partie, tentokrát však měl zápas dvou domácích gigantů jasného vládce. Bílí Tygři rozdrtili Brno s přehledem 5:0. „Odehráli jsme dobrý zápas a Kometa na nás neměla vůbec nic. V kritických situacích jsme zachovali chladnou hlavu a byli jsme jasně lepší,“ pochvaloval si Dominik Hrachovina, který udržel třetí čisté konto v sezoně.

Zapotil jste se vůbec?

Ani moc ne. Dneska toho moc nebylo. Byly tam akorát přesilovky. V té dvojnásobné ve druhé třetině se lámalo utkání. Jinak to byl normální hokejový zápas.

Tam vám vypomohl i Ladislav Šmíd. Stihl jste mu poděkovat?

Samozřejmě. Když tam není gólman, aby to chytil, musí tam jít obránce. Taky si musí odvést svou práci. (usměje se)

Jak hodnotíte obrannou hru?

Výborně. Kluci hrají už dlouho skvěle. Obranu plníme velice dobře a pomáháme si navzájem. Někdy kluci pomůžou mně, někdy pomůžu já jim, doufám. To je klíč k úspěchu v týmovém sportu.

Nečekal jste přeci jen vyrovnanější partii?

Stoprocentně. Ale na zápas jsme se dobře připravili. Čekali jsme však o hodně více, než co Kometa předvedla. Bohužel pro ně. Ale byli jsme jasně lepší a na všechny situace připravenější. Výsledek je pro ně krutý, ale dnes odpovídá realitě.

Chybělo vašemu výkonu vůbec něco?

Vždy to může být lepší a vždy i horší. Výsledek někdy zkresluje, ale Kometa na tom dneska nebyla tak, jak by tým jejich kvalit s takovými hráči, měl být.

Hráči Liberce se radují z prvního gólu proti Kometě, jehož autorem byl Oldřich Kotvan (95).

Radek Petrášek, ČTK

Byla na soupeři pak vidět frustrace?

Za stavu 3:0 se na to, nechci říkat vykašlali, ale mají tam dost zkušených hráčů, aby to ukočírovali. Myslím, že dnes to byl jeden z největších rozdílů.