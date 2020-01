Jágrova show? Dali jsme mu moc prostoru, štve Říčku. Parťák Pech mluvil o varování

Žádné úsměvy na rtech natož vítězný ryk. Sparťanský útočník Robert Říčka sice v extralize podruhé za sebou vstřelil dva góly, přesto po nedělní bitvě odcházel do kabin s ponurou náladou. Kladenští Rytíři s uzdraveným Jaromírem Jágrem šokovali v O2 areně lídra soutěže obratem, na němž se dvěma zásahy v početních výhodách podílel právě fenomenální křídelník.

„V přesilovkách jsme mu dávali zbytečně moc prostoru. Z vlastní zkušenosti vím, že když mě tam takhle nechají, je pak lehčí to sehrát. Navíc hráč jeho kvalit si s tím umí poradit. Hrozně Kladnu pomohl," prohlásil 30letý hokejista na adresu velikána.

Majitel Rytířů kvůli natrženým přitahovačům zmeškal hned dvanáct utkání, po šesti týdnech pauzy se však vrátil do sestavy ve velkém stylu. Na ledě strávil skoro čtrnáct minut, během nichž vymýšlel a rozdával přesné pasy. Vedle dvou tref zapsal do statistik ještě dvě asistence a stal se opěvovaným králem odpoledne.

„Výjimečný hráč. Dal dva skvělé góly, puk ho poslouchal," vysekl Jágrovi poklonu trenér Pražanů Uwe Krupp. „Není na tom možná už tak rychlostně dobře, ale furt si umí podržet puk a je na něm silnej. Má i výbornej přehled a další nespočet dovedností," přitakal Lukáš Pech. „Ale mužstvo nedělá jenom jeden hráč. My jsme si jich nepohlídali víc hlavně v předbrankovém prostoru, kdy tam tečovali, doráželi a v našem domě si dělali, co chtěli. Při oslabení jsme byli moc statičtí," zlobil se sparťanský forvard.

Pražané byli po prohře 4:8 mrzutí, přitom partii ve čtrnáctitisícovém kotli slibně rozehráli. Ve 28. minutě se urvali do dvoubrankového trháku a na Středočechy by v tu chvíli vsadil jen málokdo. „V té druhé třetině se to lámalo. Měli jsme několik přesilovek a šancí," smutnil Říčka.

Rytíře polila živou vodou rána O´Donnella, jež Sedláčkovi propadla do sítě. Díky ní zkorigovali stav na 3:4 a v O2 areně poté rozpoutali kanonádu, kterou sparťané marně zastavovali. „Na Kubu Sedláčka bych to ale neházel. V předbrankovém prostoru bychom měli být tvrdí, nepouštět je, aby doráželi," připomněl Pech.

Svěřenci německého kouče Kruppa dostali po sérii pěti výher štiplavou facku. Času, aby se z ní oklepali, mají nyní ovšem dostatek. Další zápas je čeká až v sobotu, kdy nastoupí ve Zlíně. „Bylo to takové varování. Už delší dobu nehrajeme dobře. I když jsme vyhrávali, nebylo to nějaké perfektní. Něčím si procházíme, naštěstí jsme ale sbírali body. Teď si musíme sednout a všichni si promluvit, abychom se vrátili na stejnou notu, kterou chceme jít," dodal Pech.