Chceme zabojovat o šestku, netají zlínský Šlahař ambice

Hokejisté Zlína si po výhře 6:2 v Litvínově odvezli z opačného konce republiky nejen další tři body do tabulky, ale zřejmě získali i zdravé sebevědomí do dalšího průběhu extraligy. Vyplynulo to i ze slov útočníka Jakuba Šlahaře, který je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. A navíc patří do čtveřice nejlepších střelců Beranů, z nichž každý má na svém kontě po devíti gólech. „Láká nás i první šestka v tabulce," naznačil Šlahař klubové ambice.

Zlín je v posledním měsíci postrachem všech soupeřů. Jaká je nálada v týmu?

Když se vyhrává, mužstvo myslí pozitivně. Do každého zápasu jdeme s cílem urvat body. A jsme rádi, že to vychází a držíme se na solidní pozici v tabulce a vezeme se na dobré vlně.

Aktuální osmé místo po špatném začátku sezony v podobě poslední příčky svědčí o herním vzestupu. Díváte se v tabulce spíše dolů nebo ještě více nahoru?

Samozřejmě jsme pokorní a sledujeme celky, které jsme pod námi, ale určitě máme i nějaký cíl. Chceme hrát v play off a po nevydařeném úvodu soutěže snad už hrajeme to, co jsme si vytyčili. Plníme pokyny trenéra, pěkně si to sedlo. Zkusíme se dostat do šestky, zajišťující přímou účast v play off.

Co považujete za hlavní aspekty pro úspěšné účinkování v soutěži?

Trpělivost. Snažíme se o svoji hru. Jeden hráč vždycky zaskočí za druhého. Když někdo gólově nebo bodově vypadne, nahradí jej ostatní hráči. Naše formace jsou vyrovnané. Třeba kluci ze třetí lajny dali v Litvínově dva góly.

Další zápas vás čeká až v sobotu 18. ledna doma proti Spartě, která minule utržila debakl od Kladna 4:8. S čím do utkání půjdete?

Chceme na vlastním ledě vyhrávat a potěšit naše fanoušky. Předtím s Třincem se nám to nepodařilo, ale snad jsme to odčinili v Litvínově. Teď máme před další prověrku se zvučným soupeřem.