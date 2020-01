Plzeň ve šlágru zlomila lídra. Byli jsme o gól šťastnější, ulevil si Kracík po cenné výhře

„Pro diváky to byl lepší hokej, než když sem někdo přijede bránit jako třeba Zlín nebo Olomouc. Byli jsme o gól šťastnější," hřálo po cenném vítězství 3:2 útočníka Jaroslava Kracíka.

Jeho tým odskočil do klíčového trháku přesně v polovině bitvy. Po podražení Ordoše a Musilově sekání se Západočechům naskytla 88 sekund dlouhá přesilovka pět na tři, kterou stoprocentně využili. Nejprve u tyčky zakončoval právě Kracík. „Puk skákal a já ho trefil hůř. Naštěstí ale tak, že brankáři přeskočil beton," oddechl si ostřílený centr.

Zleva Michal Moravčík z Plzně a Jan Ordoš z Liberce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Za dalších 19 vteřin se do puku po Gulašově precizní přihrávce ještě tvrdě opřel Kantner a Tygři bez kapitána Jelínka nakonec padli na plzeňském ledě už popáté za sebou. Přesto ukázali velkou sílu. Stav 0:3 je nesrazil, ještě před druhou pauzou se dvěma zásahy v početních výhodách vrátili do utkání a kousali až do konce.

„Týmu nemám moc co vytýkat. Hráli jsme tady jeden z nejlepších zápasů, co si pamatuju. Plzeň je kvalitní mužstvo, dokázali jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv," řekl liberecký obránce Ladislav Šmíd.