Mazanec je hradeckým pokladem. Musím si jen odchytat to svoje, usmívá se

Po vydřeném postupu do finále chválil celý tým. „Fakt nádhera, jak pečlivou hru kluci předvedli. Je to především o tom si říct, co musí každý na ledě udělat. A pak to zodpovědně plnit. Nechodit do nějakých risků, víc to hrát ze zajištěné obrany a jít po nich, když je vidět, že po nich jít můžeme. Pak systém lehce zafunguje," líčil 28letý Mazanec.

Útočníci švédského soupeře si na něho nepřišli ani při dvou trestných stříleních, jimž čelil trochu kuriózně v posledních sedmi minutách hradecké semifinálové odvety. „Kluci hráli výborně defenzivně, musel jsem si jen odchytat to svoje. Až ke konci asi spoluhráči chtěli bych si tu nulu zasloužil. Jen přesilovek se budeme muset příště asi zříct, protože v nich přišly ty šance. Dopadlo to ale dobře," usmál se hradecký gólman. První trestné střílení proti němu jel kapitán hostů Jacob Josefson.

Nedostal se ale ani k zakončení, Mazanec mu puk vypíchl holí. „Vypadá to efektivně, ale mohl jsme být za úplného trotla, kdyby mě útočník objel. Jde i o dobré načasovaní, já si jen řekl, že buď se nechám vykoupat, nebo mu skočím pod nohy. Zaplaťpánbůh, že to vyšlo a trefil jsem puk," přiblžil. Ve druhém případě to bylo jiné, Patrik Berglund svižnou ranou zakončil a puk se velmi rychle odrazil zpět do hřiště. Ani rozhodčí si nebyli zpočátku jistí, zda nevylétl z branky.

Mazanec: Věřil jsem lidem, že to gól nebyl

Došlo tak na video, Mazanec se mezitím obrátil směrem k tribuně. „Koukal jsem se na lidi co seděli v hledišti za mnou, protože ti to viděli daleko líp než já. Všichni kroutili hlavou, že to gól nebyl. Tak jsem jim věřil. A pak jsem se podíval na tyčku, která byla furt mokrá od puku, tak to už jsem si byl jistý, že nešlo o gól," dodal Mazanec.

Skvělý brankář Hradce Králové Marek Mazanec chytá trestné střílení Jacobu Josefsonovi z Djurgaardenu.

David Taneček, ČTK

Pak už se mohl začít těšit na domácí finále, 4. února proti švédské Frölundě. „Těším se moc, protože už na Djurgaarden byla plná hala lidí. Myslím, že na finále jich přijde ještě o něco víc, nejspíš bude potřeba přistavět ještě o štok, abychom se sem všichni vešli. Je to cenné pro všechny, hlavně proto, že reprezentujeme město, český hokej a klub jako takový," řekl hradecký gólman.

Soupeřem Mountfieldu bude dosavadní suverén krátké historie Ligy mistrů Frölunda, která bude usilovat o čtvrtý triumf za šest ročníků. „Čekalo se, že to spíš doma v odvetě udrží Lulea. Už jsme ale Frölundu ve skupině dokázali porazit, je vážně asi jedno, kdo se proti nám postaví. I kdyby dorazili New York Rangers, vždycky je to finále, do něhož půjdeme tak jako tak na krev," prohlásil Mazanec.