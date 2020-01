Už musíme vyhrát za tři body, burcuje litvínovský útočník Gerhát

V devětadvaceti letech kroutí slovenský hokejový útočník František Gerhát už svoji jedenáctou extraligovou sezonu v řadě v dresu Litvínova. Nehrál přitom v nejvyšší soutěži za žádný jiný klub, občas pouze vypomáhal jiným severočeským týmům v první lize. Po zisku mistrovského titulu v litvínovských barvách v roce 2015 poznal následně i dvě baráže o udržení. Momentálně si láme hlavu, jak by se měl jeho tým odpoutat z příček na chvostu tabulky.

Připomeňme, že Litvínov má na třináctém místě náskok jediného bodu před posledními Pardubicemi a ztrácí jediný bod na dvanácté Vítkovice. A v pátek hrajete právě v Ostravě!

Blíží se už poslední čtvrtina základní části a další zápas musíme jednoznačně vyhrát. A konečně se odrazit o krůček výš. Na vítkovickém ledě to bude těžký úkol, ale jiný cíl se ziskem tří bodů, jak jsem avizoval, mít prostě nemůžeme.

Přitom po příchodu trenéra Vladimíra Kýhose na střídačku se zdálo, že je mužstvo takříkajíc z nejhoršího venku. V čem tedy vidíte příčiny nynější série s pěti porážkami v řadě?

V jednu chvíli přišly opravdu dobré výsledky, začali jsme dávat góly. Myslím, že dvakrát po sobě jsme dokonce šestkrát skórovali. Nebo jsme dali čtyři branky a bylo to super. Pak jsme ale prohráli třeba o gól zápasy, v nichž jsme určitě nebyli horším týmem. Chtěli jsme zaskakovat jeden za druhého a z menších chybiček vyplynuly i velké chyby, které soupeři potrestali. A zase se to obrátilo. Na vstřelené góly se moc nadřeme, a naopak moc jednoduše je dostáváme.

Uvědomujete si tíživost situace v tabulce?

Víme, o co hrajeme. Nikdo nechceme prohrávat nebo něco vypustit. To v žádném případě. Trápíme se nad tím, jak z toho ven. Naši fanoušci jsou frustrovaní a my v kabině a na ledě ještě víc. Musíme zachovat chladnou hlavu a trošku se uklidnit.

Jaké by mělo být litvínovské krédo do zbytku sezony?

Neříkáme si, co může nastat za pět nebo deset kol. Musí nás zajímat vždycky ten následující zápas, abychom ho vyhráli, a byli pokud možno spokojeni. Bude už záležet na každém detailu hry.