Důležitá výhra, ale Litvínovu jsme nabídli až příliš šancí, upozornil Dej

Vnímali jste bitvu s Litvínovem jako hodně důležitou?

Samozřejmě. Dobře si uvědomujeme, v jaké jsme situace. Šli jsme do toho s tím, že musíme teď doma bodovat a vyhrávat nejlépe za tři body. Snažili jsme se jít do utkání s čistou hlavou a myslet na to, že vyhrajeme. To se nám nakonec podařilo.

Dvakrát Litvínov váš těsný náskok smazal. Jednou, po zásahu Kašpara rukou až po konzultaci u videa. Byly to složité chvíle?

Samozřejmě to nebylo nic příjemného, ale bylo to prostě dva dva. Horší pro nás byl možná začátek, který jsme nezvládli moc dobře. V první třetině jsme Litvínovu nabídli až příliš šancí. Mohli jsme být rádi, že jsme třetinu vyhráli 2:1. Pořád z něčeho hrozili. Tam nás podržel gólman, který to od začátku zavřel. Musíme se koncentrovat na každé střídání, aby se nám nestávaly základní chyby jako teď. Soupeř to naštěstí nepotrestal, ale měl spoustu šancí z prostoru, který máme mít pokrytý.

Proč měl Litvínov tolik šancí?

Pořád se tam objevují naše chyby. Necháváme hráče za sebou, před bránou. Nepřistupovali jsme k protihráčům dobře, nechávali jsme jim přečíslení. Stává se nám to často. Můžeme být rádi, že jsme se ve druhé třetině dostali do tlaku a odskočili jsme jim. V naší situaci, když odskočíme na gól, nebo dva, tak je to na psychice hned vidět."

Pomohl ten čtvrtý gól hodně?

Psychika roste s výkonem. Víme, kde jsme v tabulce. Když jsme to eliminovali, měli jsme z toho brejky. Dostávali jsme jednoduše puk ze třetiny, padly i nějaké góly. Dostali jsme se na koně a bylo vidět, že roste i sebevědomí týmu, což je podstatné.

Když Litvínov ve třetí části snížil na rozdíl jedné branky, vypadalo to všelijak...

Na konci se do nás Litvínov tlačil a snížil na rozdíl gólu. Jsem rád, že jsme to ubojovali. Je to důležité vítězství, jsme za něj velice rádi.

Litvínovští hokejisté Martin Hanzl a Lukáš Kašpar se radují z gólu.

Vladimír Pryček, ČTK

Z šesti přesilovek jste využili jen jednu. Mohlo být rozhodnuto dříve?

Stále na tom pracujeme. Je to škoda, protože je to věc, která může rozhodovat v zápase. Určitě se na to ještě zaměříme.

Bodů nemáte mnoho, nicméně klíčová souboje s Pardubicemi a s Litvínovem jste teď zvládli. Je to pozitivní na psychiku?

Je dobře, že zápasy se soupeři okolo nás zvládáme, ale pokud chceme pomýšlet na to, abychom měli v nejbližších dnech klidnější spaní, tak musíme porážet i týmy, které jsou v první polovině tabulky. A hlavně doma. Z venku jsme teď body nedovezli, jenom z Pardubic. Musíme se vyvarovat chyb a pracovat na detailech a jednoduchých věcech, od kterých se musíme odrazit. Hrát na jistotu a jednoduše.