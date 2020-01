Loni pomohl k postupu, teď ho v Kladně vypískali. Nic s tím neudělám, krčil rameny Plekanec

Kladnu, kterému v uplynulém ročníku pomohl po pěti letech k návratu do extraligy, vstřelil v pátek gól, radost z něj ale hokejový útočník Tomáš Plekanec neměl. Po hříchu to totiž byla jediná branka Komety, která na ledě Rytířů prohrála 1:5. Sedmatřicetiletý útočník byl vyhlášen nejlepším hráčem Brňanů, při přebírání ceny ho však většina domácích fanoušků vypískala.

Zabolela vás taková reakce kladenských příznivců?

Ne... Nic s tím neudělám. Prožil jsem tu krásnou minulou sezonu a jsem rád, že postup vyšel, že fanoušci v Kladně můžou chodit na extraligu. Teď je ale další sezona a prostě fandí Kladnu. Tak to prostě je, já jsem teď na druhé straně.

Až do 48. minuty se čekalo na gól, kterého se nakonec dočkali Rytíři. Šlo o zlomový moment?

Bylo to o trpělivosti, kdo dá první gól. Dalo ho Kladno, my jsme udělali nějaké chyby, z nichž jsme dostali góly, takže jsme ve třetí třetině tahali za kratší konec.

Přitom šancí jste měli dost, jenže vás opět srazila nemohoucnost v koncovce. Čím si vysvětlujete, že v novém kalendářním roce jste v pěti zápasech dali jen šest gólů?

Nelepí nám to. Chybí nám Mueller, Holík a Vincour, to by se asi podepsalo na každém týmu. Na druhou stranu je to příležitost pro další kluky, aby dával góly někdo jiný. Tým máme dost široký na to, aby ostatní kluci chytili svou šanci a začali se prosazovat. Trápíme se s tím, musíme to nějak přečkat. Snad se do toho dostaneme, až se ti tři vrátí. Abychom byli před play off v pohodě.

Jak jste viděl svůj gól, kterým jste v 53. minutě při přesilovce snižoval na 1:2?

Mou prací bylo sbírat mezi kruhy odražené puky. Povedlo se mi pod soupeřovou hokejkou vyhrát souboj a se štěstím jsem puk pod betonem (brankáře Godly) zametl do brány. Jsem rád, že to tam propadlo, bohužel to ale bylo k ničemu.

Na ledě jste se hned několikrát dostal do souboje s Jaromírem Jágrem a z tribuny se zdálo, že si nic nedarujete a jdete do sebe. Souhlasíte?

Párkrát jsme se potkali, to je normální. Odehrál jsem proti němu spoustu zápasů, proto zhruba vím, co chce a potřebuje, takže jsem se mu to snažil znepříjemnit.

Jaromír Jágr z Kladna diriguje spoluhráče.

Michal Kamaryt, ČTK

Váš zásah z přesilovky padl po předchozím faulu Jágra na vaši osobu...

Jarda mi k tomu hned něco říkal. Že jsem upadl. Myslím ale, že to zrovna byly dva fauly v jednom - sekání a podrážení. Spíš to jenom zkoušel.

Necelých pět minut po vašem snížení přidalo Kladno třetí gól, který sudí osm minut překontrolovávali u videa poté, co jste si vzali trenérskou výzvu, jestli brance nepředcházela O´Donnellova hra vysokou holí. Jak vám pak sudí svůj verdikt vysvětlovali?

Rozhodčí říkal, že to vysoká hůl nebyla. Mně se zdálo, že ta hokejka byla hodně vysoko nad mantinelem, nebo nad brankou. Rozhodčí tvrdil, že to nemohli vidět, že neměli správný záběr.