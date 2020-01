Litvínov - Olomouc 1:3 Litvínov prohrál posedmé za sebou

Hokejisté Litvínova prohráli ve 38. kole extraligy s Olomoucí 1:3 a připsali si již sedmou porážku za sebou. Získali za tu dobu jediný bod. Poté, co vydolovali bod hráči Pardubic na ledě Sparty, nedopadla Verva na dno tabulky jen díky lepšímu skóre. Hanáci, kteří si v úvodních 18 minutách vytvořili dvoubrankový náskok, naproti tomu bodovali počtvrté v řadě, z toho potřetí vyhráli.

Domácí se prosadili hned po třiceti sekundách: Hanzl dorazil puk za Konrádova záda, rozhodčí po přezkoumání videa branku uznali, poté si ale vzali hosté trenérskou výzvu a po opětovném prozkoumání záznamu sudí gól odvolali kvůli přihrávce rukou.

"Byl nahozený puk od obránce a Ríša Jarůšek mi to údajně přihrál rukou. V té rychlosti jsem to ani neviděl, ale asi to tak bylo, když to neuznali. Kdybychom vedli, tak by to asi vypadalo jinak, ovlivnilo to celé utkání," řekl po utkání zklamaně Martin Hanzl.

Litvínov byl v dalších minutách jako opařený a přišel trest. V osmé minutě otevřel skóre zády k brance bekhendem Olesz, kterého nedůsledně bránil Jánošík. Domácí hráči se poté opět vrhli do útoku, Říha pálil od modré čáry, před Konrádem doráželi Válek a následně Gerhát. V 18. minutě přidal druhou branku hostí po pěkné individuální akci Musil. V závěru první části se ještě podařilo tečovat Petružálkovi střelu od modré čáry a rázem byli domácí zpět ve hře.

"Určitě bylo klíčové, že jim neuznali tu rychlou branku. My jsme pak sami dali dvě branky, což nám hodně pomohlo. Jsme rádi, že už jsme to pak ubojovali," zhodnotil utkání hostující obránce Martin Vyrůbalík.

První šanci druhé třetiny měl Klimek, který ale nedokázal trefit odkrytou branku. Na druhé straně mohl srovnat Gerhát, výborný zákrok předvedl Konrád. Dalších šancí se už diváci nedočkali a neužili si ani příliš pohledný hokej. V hledišti se tak příhodně vyjímal transparent s nápisem: Proč sem ještě chodíme? Za přáteli a na párek.

I v závěrečné třetině byla na domácích hráčích vidět snaha o vyrovnání, ale také hodně těžká deka, která na nich leží. Říhovu střelu od modré čáry nebyl schopný nikdo dorazit do sítě. Další šanci vychytal Hüblovi výborně chytající Konrád. V 51. minutě ujel v oslabení Ščotka, olomoucký fantom vytasil svou lapačku a puk skončil těsně vedle tyčky.

V 57. minutě ujel litvínovské obraně Musil, rozhodnout se mu ale nepodařilo, neboť Honzík si s jeho blafákem poradil. V závěrečných minutách se domácí marně snažili o vyrovnání, nepomohla ani hra v šesti, naopak hosté přidali pojistku v podobě třetí branky, kterou vstřelil Irgl.

"Řekli jsme si dneska, že musíme, ale opět nemáme nic... Snažíme se plnit to, co nám trenéři řeknou, ale pořád je to málo. Musíme do toho jít všichni po hlavě, jiná varianta není," prohlásil Jakub Petružálek.