Velká výměna mezi Kometou a Vítkovicemi

Poslední lednový den se v hokejové extralize uzavře přestupový termín a kolotoč výměn začíná nabírat na obrátkách. V úterý hlásí zajímavé vzájemné trejdy Kometa a Vítkovice. Do Brna přicházejí z ostravského klubu obránce Daniel Krenželok na hostování do konce příští sezony a útočník Šimon Stránský do konce tohoto ročníku, opačným směrem putuje na hostování do konce sezony forvard Jan Hruška.