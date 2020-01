Martin Růžička na první trefu nespěchá. Hlavně se potřebuji cítit dobře, pak góly přijdou

„Osm a půl měsíce jsem nehrál pořádný zápas. Ještě se necítím úplně v top formě, ale budu na tom pracovat a myslím, že to bude lepší každý den," říká rekordman v počtu extraligových branek v jedné sezoně.

V roce 2013 ji ukončil se 40 trefami, letos na první čeká. Další šanci bude mít ve středeční dohrávce 31. kola na ledě Mladé Boleslavi. „Neupínám se k tomu. Pro mé sebevědomí by ten gól byl dobrý, protože se ode mě asi čekají. Ale já na to úplně nekoukám. Hlavně se potřebuju cítit dobře, pak góly přijdou," svěřuje se Martin Růžička.

⭐️ | Nejlepším hráčem zápasu byl zvolen autor dvou přesných nahrávek, útočník Martin Růžička! 🌹 #TRIvLIB #TELH pic.twitter.com/oZ7fVMcLED — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) January 19, 2020

Proti Liberci šance měl. Jednou netrefil odkrytou branku, po faulu na něj bylo nařízené trestné střílení. Toho se ale ujal Wojtek Wolski. Kanaďan, který se proti Olomouci uvedl nájezdem à la Peter Forsberg a trestné střílení proměnil i proti Pardubicím, tentokrát kličku nezvládl a vůbec nevystřelil. „To se někdy stane," zastává se parťáka z elitní třinecké formace Martin Růžička.

„Kdo nájezd pojede, určuje trenér. Wojtek ty nájezdy jezdí dobře, dává góly, tak to přece nebude tak, že přijdu a hned pojedu. Jsem rád, že mu to tam padá, protože v Pardubicích dal důležitý gól. Pokud ale trenér příště ukáže na mě, pojedu rád," dodává vyhlášený kanonýr, kterého ale v tuto chvíli počet nastřílených gólů úplně nezajímá.

„Mám za sebou poprvé v životě tak dlouhou pauzu bez hokeje. Naposledy jsem bruslil v srpnu, než se mi stalo to zranění. Pak jsem byl bez ledu až do Vánoc. Pořád nevím, co od toho čekat. Jsou za mnou dva zápasy, teprve uvidím, jak se tělo zachová. Už nejsem nejmladší," připomíná 34letý hokejista, jenž se do extraligy vrátil po boku Petra Vrány a nedávné posily z KHL Wolského.

„Petra znám, Wojtek hraje výborně. Je to s nimi super. Doufám, že to tak bude pokračovat a nějaké ty góly budeme dávat i nadále," říká autor nahrávek na první dva góly proti Liberci Martin Růžička. Nejprve nabídl gólovku Vránovi, poté i Wolskému. „To vyplynulo ze hry. Jak Petr, tak Wojtek si tam našli místo a jsem rád, že to proměnili a pomohli jsme týmu," nevadí Růžičkovi, že mu spoluhráči nahrávku nevrátili.

„Vyhráli jsme, to je důležité. Protože ty body potřebujeme, abychom byli v klidnějších vodách a mohli hrát svůj hokej," ví trojnásobný extraligový šampión z Třincem a Spartou a mistr světa z německého Kolína nad Rýnem v roce 2010.