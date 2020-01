Věřím, že předkolo uděláme, avizuje olomoucký kapitán Vyrůbalík cíle Hanáků

Po výhře v Litvínově 3:1 se mohou hokejisté HC Olomouc pečlivě chystat na páteční domácí souboj s pražskou Spartou. Velkou motivaci má jistě i kapitán hanáckého týmu Martin Vyrůbalík, který 29. ledna oslaví už své 39. narozeniny. A netají svoje přání završit sezonu účastí v extraligovém play off.

Vraťme se ještě k olomouckému vystoupení na ledě předposledního celku tabulky.

Musím uznat, že dva góly v Litvínově jsme dali doslova z ničeho. Soupeř bojoval o to, aby unikl z nejspodnějších pater tabulky. A věděli jsme, že Litvínovští půjdou do zápasu s vědomím, kde jinde by měli vyhrát, než doma. Přesto se nám povedlo odvézt tři body.

Předtím jste porazili Hradec Králové 2:0, takže z posledních dvou kol jste inkasovali pouze jednou. Čemu to přičítáte?

Bránění nám jde, jak se o nás říká. Ale nechtěli jsme jen úplně bránit, snažili jsme se i o brejky. K tomu bychom měli přidat více vstřelených gólů.

Olomouc bodovala v extralize počtvrté za sebou, z dvanácti možných jste získali devět bodů. Jak se to poslouchá?

Sezona má nějaký progres. Proběhla spousta sezení, kdy si každý uvědomil, že nejde, abychom to nechávali jeden na druhého. Že je třeba držet za společný provaz - podle toho rčení. Myslím, že máme natrénováno, sebevědomí narostlo. Ale pořád na tom nejsme tak, jak bychom si představovali.

Jaké jsou vaše cíle?

Z osobního hlediska chci do play off. Některé celky okolo nás v tabulce čekají ještě dohrávané zápasy a bodové odstupy se mohou změnit. Každý má asi v hlavě i nebezpečí posledního místa, ale naše výkony po Novém roce se zvedly, i když jsme třeba nebodovali. Kromě prohry v Pardubicích po samostatných nájezdech jsme většinou herně obstáli. Věřím, že předkolo uděláme.